Scorende Wouter Goes maakt fans Go Ahead Eagles nóg kwader na beledigend spreekkoor

AZ staat halverwege met 0-2 voor tegen Go Ahead Eagles. De tweede treffer van de Alkmaarders werd gemaakt door Wouter Goes, die tijdens de bekerfinale tegen de club uit Deventer nog veel stof deed opwaaien.

Goes stond behoorlijk vrij bij een corner vanaf de linkerkant en schoot van dichtbij en via de onderkant van de lat raak. De centrumverdediger liep juichend weg en leek nauwelijks te kunnen geloven dat hij op fraaie wijze had gescoord.

De fans van Go Ahead waren behoorlijk teleurgesteld en boos na de goal van Goes. ''Wouter, laat je beker zien, hoerenjong'', zo klonk het vanaf de tribunes in De Adelaarhorst.

Goes trok bij het teruglopen richting eigen helft zijn shirtje even omhoog, om zo zijn achternaam nog eens te tonen aan de fans van de thuisclub.

De scorende verdediger van AZ werd al na veertien seconden spelen hard aangepakt door Milan Smit. Desondanks gaf arbiter Bas Nijhuis geen vrije trap aan de jonge mandekker.

De aanhang van Go Ahead liet zich toen ook al niet onbetuigd. ''Wouter, Wouter, je moeder is een hoer'', kreeg Goes mee vanaf de tribunes in Deventer.