Scherpe Twitteraar ziet veelzeggende wijziging in Ajax-bio na titel Feyenoord

Maandag, 15 mei 2023 om 11:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:29

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Een opmerkzame Twitteraar heeft zondagavond een opvallende wijziging in de bio van Ajax gespot. Voordat Feyenoord de landstitel veroverde, noemden de Amsterdammers zichzelf daarin nog 'de beste club van Nederland'. Nu valt er slechts 'het officiële account van AFC Ajax' te lezen.

Ajax kent een rampseizoen en staat na 31 competitieduels op de vierde plek in de Eredivisie. De landskampioen van 2021/22 moet hopen dat het de Europa League-play-offs nog haalt. Daarvoor moet Ajax de derde plek veroveren, die nu in handen is van AZ. De Alkmaarders hebben één punt meer, maar hebben ook een duel meer gespeeld. In theorie kan Ajax ook nog tweede worden, al moet het dan alles winnen en mag nummer twee PSV nog maximaal één punt halen.