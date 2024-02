SC Cambuur gaat bekerloting met zuur gevoel in na flinke domper in blessuretijd

SC Cambuur en VVV-Venlo hebben zaterdagmiddag een punt overgehouden aan hun onderlinge ontmoeting. De Leeuwarders stonden al na tien minuten op een 2-0 voorsprong en leken hard op weg naar de zege, maar de Limburgers kwamen bijzonder sterk terug: 3-3. Zodoende leeft halvefinalist Cambuur met een zuur gevoel richting de bekerloting van zaterdagavond toe.

Cambuur kende een absolute droomstart. Jhondly van der Meer gaf strak voor vanaf rechts en zag spits Roberts Uldrikis net zo fraai afronden. De Let werkte de bal behendig in de verre hoek en maakte zo zijn zesde competitietreffer van het seizoen: 1-0.

VVV presenteerde zich teleurstellend en gaf alle tijd en ruimte aan centrale verdediger Marco Tol, wiens diepe bal op links terechtkwam bij Milan Smit. Hij gaf mee aan de doorgelopen Daniël van Kaam, die voorgaf bij de eerste paal. Hij bereikte geen teamgenoot, maar dat maakte voor Cambuur niet uit. Rick Ketting werkte de bal namelijk in eigen doel: 2-0.

Het was pas de tiende minuut toen de tweede treffer viel en daar leek het niet bij te blijven. Michael Breij gaf uit de draai prima voor op Fedde de Jong, wiens kopbal ternauwernood uit de hoek kon worden getikt door Delano van Crooij. Daarmee was het moment nog niet voorbij. Een nieuwe voorzet kwam ditmaal terecht bij Uldrikis, die net naast kopte.

Toch slaagde VVV erin om ijzersterk terug te komen. Levi Smans zette een sterke dribbel in en bracht de bal bij linksback Simon Janssen. Zijn schot werd niet al te best verwerkt door Yannick van Osch, die moest toezien hoe Martijn Berden alert reageerde en van dichtbij afrondde: 2-1.

VVV haalde moed uit die 2-1 en ging zichtbaar beter voetballen. De bal kwam aan de rechterkant terecht bij Berden, die snel voorgaf richting de penaltystip. Daar vond hij collega-aanvaller Michail Kosidis, die de bal laag in de verre hoek werkte: 2-2. VVV was helemaal terug in de wedstrijd.

Beide ploegen kregen na rust kansen om op voorsprong te komen. Zo schoot Van Kaam net naast en kopte Kosidis aan de andere kant over. Tien minuten voor tijd dacht Remco Balk de 3-2 te maken. De aanvaller deed dat echter met zijn arm, waardoor er een streep door de goal ging. Balk kreeg bovendien geel en is daardoor geschorst voor het volgende duel.

Toch dacht Cambuur er in de slotfase nog in te slagen met de zege aan de haal te gaan. Uit een vrije trap bleef gevaar in eerste instantie uit, maar VVV kreeg de bal niet weg en uiteindelijk wist Uldrikis bij de tweede paal binnen te knikken: 3-2. Matchwinner werd de spits daarmee niet. Nadat een voorzet in eerste instantie niets opleverde tikte Milan Robberechts op aangeven van Pepijn Doesburg bij de tweede paal in blessuretijd raak: 3-3.

