Saudi-Arabië deelt plannen voor WK 2034: nieuwe stad, stadion op 350 meter hoogte

Saudi-Arabië heeft plannen ingediend voor de organisatie van het WK 2034. Het land wil onder meer een stadion op 350 meter hoogte bouwen in de stad Neom, dat momenteel nog helemaal niet bestaat.

Saudi-Arabië hengelt al langere tijd naar de organisatie van het WK over tien jaar en het lijkt er sterk op dat dat land de organisatie daadwerkelijk toegewezen zal krijgen. Niet in de laatste plaats omdat de Saudi's momenteel de enige officiële kandidaat zijn. Op 11 december maakt de FIFA bekend waar het WK 20234 naartoe gaat.

De plannen onthullen dat er liefst elf nieuwe stadions gebouwd moeten worden, waarvan acht in de hoofdstad Riyad. Daarnaast zijn ook Jeddah, Al Khobar, Abha en Neom, dat dus nog helemaal niet bestaat, de aangewezen speelsteden. Het stadion in Neom moet liefst 350 meter boven de grond gaan uitsteken en plaats bieden aan ruim 46.000 toeschouwers.

Neom moet een autovrije stad worden die volledig op herbruikbare energie gaat teren. Neom gaat slechts 200 meter breed worden en 170 kilometer lang. Het zal wel even duren voordat het project, gemaand The Line, af is. De verwachting is dat slechts 2,4 kilometer van het project af zal zijn in 2030, vier jaar voor de start van het WK.

Er zijn plannen om in Neom een vliegveld te bouwen, die in 2034 jaarlijks twaalf miljoen gasten moet kunnen ontvangen. De bestaande vliegvelden in de overige beoogde speelsteden zullen daarnaast vergroot worden. Zo wordt er in Riyad in 2034 een bezoekerstoename van 170 procent verwacht ten opzichte van 2023.

In het geval van het vliegveld in Abha wordt er een nog grotere bezoekerstoename verwacht. Van 1,5 miljoen nu naar 8 miljoen in 2034. Daarnaast zijn er plannen om de al bestaande trein- en busroutes uit te breiden, wat reizen door het land 'snel en efficiënt' moet maken.

Het in Riyad gelegen King Salman International Stadium, dat plaats biedt aan 92,760 mensen, zou het decor voor in ieder geval de openingswedstrijd en de finale moeten worden. Het precieze kostenplaatje is onbekend, maar wel is duidelijk dat er honderden miljarden euro's in gaan zitten. Het kostenplaatje van het WK 2022 in Qatar gaat ver overstegen worden.