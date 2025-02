Zelfs een doelpunt van uitgerekend Santiago Gimenez kon niet voorkomen dat Feyenoord zich mag melden bij de laatste zestien van de Champions League. Assistent-trainer John de Wolf laat zich uit over het uiteindelijk succesvolle weerzien met de in januari naar AC Milan vertrokken goaltjesdief.

Na een oliedomme tweede gele kaart voor Theo Hernández kwam Feyenoord, dat tot dan toe een uiterst lastige wedstrijd kende, helemaal terug in het duel. Ruim een kwartier voor tijd kopte Julián Carranze de bevrijdende 1-1 tegen de touwen.

“We zijn teruggekomen na een vroege goal. Na drie minuten lag-ie al in het mandje (Milan kwam in minuut één op voorsprong, red.)”, zag De Wolf, die woensdagochtend te gast is bij Radio 538. “Het enige wat we niet hoopten is dat we snel op achterstand zouden komen.”

Dat bleek vergane hoop. “Maar de jongens hebben gevochten als leeuwen. Een fantastisch resultaat en op naar de laatste zestien.”

Uitgerekend Gimenez vermoeilijkte de missie van Feyenoord al heel vroeg op de avond. Door de bal licht te toucheren met het hoofd passeerde hij Timon Wellenreuther, alvorens de Mexicaan al spijt betuigend de 1-0 vierde.

Desalniettemin kan De Wolf na afloop alleen met lof over Gimenez spreken. “Weet je wat het mooie was? We hebben hem na de wedstrijd nog gezien in de kleedkamer. Hij had voor de staf en de spelers allemaal een shirt van AC Milan.”

“Dat zegt ook wel hoe groot hij is”, deelt de cultuurbewaker van Feyenoord een mooi compliment uit. “En hij wenste ons heel veel succes. Zo kennen we Santi: een topsporter, maar ook een topmens. Dat zijn de mooie momenten die achter de camera's gebeuren.”