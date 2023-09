Ruud Gullit moet lachen om Ajax: ‘Dat kan toch niet?! Dat kan toch niet!’

Maandag, 25 september 2023 om 21:04 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:01

De ongeregeldheden in de Johan Cruijff ArenA tijdens Ajax - Feyenoord van zondagmiddag zijn ook aan de tafel van Rondo onderwerp van gesprek. Ook het besluit van de KNVB om het restant van De Klassieker woensdagmiddag uit te spelen komt ter sprake. Ruud Gullit vindt het onbegrijpelijk dat Ajax overweegt om juridische stappen te ondernemen na het besluit van de voetbalbond. “Dat kan toch niet?!”, lacht hij.

“Ik heb nog nooit zoveel bekertjes op het veld gezien sinds dat we de wedstrijden staken als er bekers op het veld komen”, begint Gullit. “Elke keer maar weer. Je moet degenen die dat doen niet belonen. Je moet zeggen: ‘Als je dat doet, dan verlies je gewoon de wedstrijd met 3-0.’ Dan weet je dat je je eigen club benadeelt en dan is het klaar. Dan hoor ik ook nog eens dat Ajax juridische stappen wil ondernemen! Dat kan toch niet?! Dat kan toch niet!”, zegt de analist terwijl hij moet lachen.

Khalid Boulahrouz denkt niet dat de supporters van Ajax de wedstrijd doelbewust saboteerden. “Ze hebben het uiteindelijk wel gedaan, maar het was een statement tegen de Raad van Commissarissen en het beleid van Ajax. Als De Klassieker een échte wedstrijd was geweest, hadden ze het misschien niet op deze manier gedaan. Nu is het 0-3. Je ziet aan alles dat de wedstrijd is gespeeld, ze hebben geen schijn van kans, ze worden overrompeld door Feyenoord, alles is al verloren...” Gullit snapt de frustraties van de Ajax-supporters wel. “Maar het gaat erom dat je ze niet moet belonen. Het had wel 0-6 kunnen worden. Die jongens van Ajax zaten er doorheen, nu kunnen ze weer fris beginnen. Dit is bijna een beloning. Dat mag niet. Dat zou niet moeten kunnen.”

Dennis te Kloese is eveneens te gast aan tafel. De algemeen en technisch directeur van Feyenoord vindt dat de regel wat betreft het staken bij een bekertje op het veld ‘ter discussie’ staat. “Je moet de ernst en de aard van de situatie in de gaten houden, vind ik”, zegt hij. “Als er een papieren vliegtuigje op het veld komt en je daar het spel voor stillegt, dan moet je daar wel een keer over gaan nadenken of dat de spirit van die regel is. Ik denk dat daar nog wel wat discussie over komt. Ik vond het zó zonde wat er zondag gebeurde. Voor onze jonge jongens, hun ervaring... Ik leef ook echt mee met Arne Slot. Die moet zijn hele plan overboord gooien. We spelen volgende week tegen Atlético Madrid. Ik heb ze zondagavond tegen Real Madrid gezien... Nou, ga er maar aanstaan. We hebben voor dinsdag een oefenwedstrijd moeten afzeggen, waarin we jongens wat minuten hadden willen geven. Die planning en structuur die er nu bij Feyenoord in zit, is een van onze winstpunten. Daar zijn we nu in benadeeld. Er zijn geen winnaars.”