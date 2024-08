Rugnummer Weghorst bij Ajax lekt uit door foto met dochter in Johan Cruijff ArenA

Het zal niet lang meer duren voordat de transfer van Wout Weghorst definitief voltrokken wordt. Woensdag bereikten Ajax en Burnley volgens De Telegraaf al een akkoord over een transfersom die lager ligt dan vijf miljoen euro. Inmiddels is de 32-jarige spits ook al gespot in de Johan Cruijff ArenA, waar hij met zijn kinderen is.

Op foto’s die rondgaan op social media is te zien dat Weghorst langs de kant van het veld in de Johan Cruijff ArenA staat voor een fotoshoot, waar ook zijn gezin bij aanwezig is.

De transfer is nog niet officieel en Ajax heeft nog niet bekendgemaakt met welk rugnummer de spits gaat spelen, maar op het shirt dat zijn dochter aan heeft is op diverse foto’s het getal 25 te zien.

Daarmee zou Weghorst het stokje overnemen van Borna Sosa, die afgelopen seizoen met 25 op het shirt liep. De linksback vertrok eerder deze transferzomer op huurbasis naar Torino, dat een optie tot koop bedongen heeft.

Nummer 25 werd bij Ajax eerder gedragen door onder meer Kenneth Taylor (nu nummer 8), Kasper Dolberg, Gregory van der Wiel, Klaas-Jan Huntelaar en Wamberto.

Weghorst wordt woensdag medisch gekeurd, terwijl de clubadvocaten de afspraken tussen Burnley en Ajax op papier zetten. De Telegraaf meldde dinsdagavond al dat de spits een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Amsterdammers.

Voor de 32-jarige spits uit Borne ligt een contract klaar voor twee seizoenen, tot medio 2026. Dat Ajax en Weghorst tot een akkoord zijn gekomen is niet heel verrassend te noemen. De club zit al een tijdje achter de handtekening van de spits aan.