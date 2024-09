Ronald Koeman wordt gevraagd naar transfer Memphis Depay en komt direct met zeer bedachtzame reactie

Ronald Koeman kijkt met een tevreden gevoel terug op de overwinning van het Nederlands elftal op Bosnië en Herzegovina (5-2). De bondscoach prijst het spel van zijn ploeg in balbezit, ziet hij logischerwijs ook ruimte voor verbetering. Ook komt Koeman nog terug op zijn uitspraken over Steven Bergwijn.

Het Nederlands elftal begon zaterdagavond de nieuwe Nations League-campagne met een verdiende zege op Bosnië en Herzegovina. Joshua Zirkzee opende middels zijn eerste interlandgoal de score, waarna Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Wout Weghorst en Xavi Simons de rest van de Nederlandse doelpuntenproductie verzorgden. Het werd 5-2 in het Philips Stadion.

“Ik vond dat we in balbezit heel goed gespeeld hebben”, zo vertelt Koeman na afloop van de overwinning in gesprek met de NOS. “Het oogde ook fris en snel. Ik vond dat we vaak mensen tussen de linies vonden.”

“Zeker na de rust hadden we een hele goede fase en dat moet een wedstrijd gespeeld zijn. Uiteindelijk zag je wel wat twijfel toen het 3-2 werd, terwijl de verhoudingen op het veld daar geen aanleiding toe gaven.”

“We willen de bal eigenlijk nog vaker en langer in de as van het veld houden. Daar slacht je een tegenstander mee. Als je spelers hebt als Gravenberch, Simons, dan hebben ze zoveel snelheid en voetballend vermogen. Daar heeft de tegenstander veel moeite mee.”

Tot slot wordt Koeman gevraagd naar zijn blik op de mogelijke transfer van Memphis Depay naar het Braziliaanse Corinthians, maar na zijn eerdere omstreden uitspraken over de keuze van Steven Bergwijn voor Saudi-Arabië wil de bondscoach niet diep ingaan op de toekomst van Memphis.

“Ik heb hem wel gesproken, maar ik ga er nu mijn vingers niet aan branden want dan krijg ik het hele land weer over me heen. Soms moet ik iets voorzichtiger zijn, want als ik zie wat er door Jan en alleman geroepen wordt als ik iets over Bergwijn zeg, dan denk ik soms: misschien had ik mijn mond moeten houden.”