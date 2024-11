Ronald de Boer hoort interview van Ajax-speler en weet het zeker: 'Hij gaat vertrekken'

Ronald de Boer denkt niet dat Devyne Rensch zijn aflopende contract bij Ajax gaat verlengen. De analist baseert zich op een interview dat de verdediger bij Ziggo Sport geeft na afloop van het verloren Europa League-duel met Real Sociedad (2-0) donderdagavond.

In gesprek met Wytse van der Goot gaat Rensch in op zijn (contract)situatie bij Ajax. "Ik focus me gewoon echt op Ajax. Ik voel me goed hier, zit lekker in mijn vel. Ik heb een rol die me goed ligt, dus ik zit hier lekker goed. Natuurlijk loopt mijn contract wel af, dus dat gaan we zien."

Op de vraag of hij 'in gesprek is met de club', antwoordt Rensch bevestigend. "Niet eens per se nu, maar ook vorig jaar al. Ik ben altijd met Ajax in gesprek, om het zo maar te zeggen."

Dat de enkelvoudig Oranje-international niet zomaar uit Amsterdam vertrekt, is een gegeven. Toch houdt hij de deur hoorbaar op een kier. "Ik ben een jongen van de club, maar ik denk wel: hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans is dat ik bijteken. Maar het kan zo veranderen. We gaan het zien."

Mocht een nieuwe club zich met Rensch willen versterken, moeten 'alles puzzelstukjes goed vallen', aldus de rechtsback. "Ik moet me ook goed voelen bij die club, dus er zijn heel veel dingen die goed moeten vallen. Ik ga niet blind tekenen. Maar ik zit hier nu lekker, dus we zien het wel."

Na het zien van het interview heeft De Boer weinig tijd om zijn conclusies te trekken. "Hij gaat weg, dat hoor ik. Hij houdt de opties open en dat begrijp ik wel."

Gezien zijn aflopende verbintenis en de interesse van grotere clubs dan Ajax - volgens Spaanse media geniet Rensch interesse van zowel Liverpool als FC Barcelona - staat het Amsterdamse jeugdproduct stevig in zijn schoenen tijdens de contractonderhandelingen. "Als je in een positie zit zoals die van hem: aflopend contract, er is interesse... Beter kan toch niet?", besluit De Boer met een retorische vraag.