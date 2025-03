Robin van Persie reageert op mega spandoek voorafgaand aan Nederland - Spanje

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Robin van Persie, die reageert op het spandoek die voorafgaand aan Nederland – Spanje werd getoond.

Oranje pakte donderdagavond groot uit met een spandoek waarop verschillende iconen van het Nederlands elftal te zien waren. Onder meer Ruud Gullit, Johan Cruijff, Willem van Hanegem en Ruud van Nistelrooij prijkten op het doek, maar de meest prominente plek was voor Van Persie.

De iconische snoekduik van de huidige trainer van Feyenoord tegen Spanje op het WK van 2014 stond groot in het midden. Op X laat Van Persie weten vereerd te zijn. “Ik voel me vereerd om op dit geweldige spandoek te staan, samen met zoveel ongelooflijke spelers. Bedankt, Oranje. Ik wens het elftal heel veel succes voor de return van dit weekend!”