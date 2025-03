Robin van Persie hekelt 'onjuiste' berichten van de media over Feyenoord: 'Dat is gewoon niet zo'

Feyenoord staat voor een hele lastige kluif. De ploeg van Robin van Persie neemt het dinsdagavond in Milaan op tegen Inter. In De Kuip verloor Feyenoord met 0-2, maar Van Persie geeft de moed niet op.

Van Persie en zijn ploeg moeten de klus ook nog eens zien te klaren zonder hun beste speler. Igor Paixão raakte op de training geblesseerd aan zijn bovenbeen en is niet inzetbaar voor de return in de Champions League.

Toch geeft Van Persie de moed niet op. “We moeten geloven in onszelf. Geloven in elkaar. Ik heb door de jaren heen wel gekkere dingen gezien”, begint de pas begonnen trainer op het persmoment.

“Het is duidelijk dat we voor een hele grote uitdaging staan”, doelt Van Persie op de return in San Siro. “Wij lopen er niet voor weg. De spelers die we hebben, vind ik goed. Er is geloof en dat is het belangrijkste.”

Hoe Van Persie dat geloof erin heeft gekregen bij zijn spelers? “Ze moeten de media negeren”, antwoordt de voormalig speler van onder meer Manchester United, Arsenal en Fenerbahçe.

“Ik denk dat dat namelijk niet helpt. Ik heb het gevoel dat er iets wordt aangepraat. De wedstrijd is pas op de helft, maar er wordt gedaan alsof het al voorbij is, alsof we al verloren hebben”, gaat Van Persie verder.

“Het is gewoon niet zo, dat weten jullie ook. We beseffen dat we voor een hele grote uitdaging staan, maar wij gaan er echt voor. Dat is het mooie aan sport”, besluit de oefenmeester van de Rotterdammers.