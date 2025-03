Robin van Persie is duidelijk over zijn visie op het spel. In aanloop naar de wedstrijd tegen Inter sprak de trainer van Feyenoord met Noa Vahle van Ziggo Sport. Hij gaf daarbij aan dat een aanvallende speelstijl voor hem geen absolute vereiste is.

“Gezien de fase waarin wij zitten en de spelers die we beschikbaar hebben, moet je reëel zijn”, aldus Van Persie. Hij vindt het dan ook belangrijk om nuchter te blijven in zijn aanpak. “En zo reëel ben ik. Dat beloof ik.”

De Nederlander kijkt uit naar zijn tweede wedstrijd als trainer bij de Rotterdammers. Dat de tegenstander een topclub als Inter is, maakt volgens hem weinig verschil. “Het is heel erg leuk, maar aan de andere kant ook wel weer een uitdaging. Je mist best een hoop spelers, maar hebt gelukkig een goede jeugdopleiding.”

Ook bij Inter ontbreken enkele spelers. Federico Dimarco, Nicola Zalewski en Matteo Darmian zijn niet inzetbaar tegen Feyenoord. Van Persie is benieuwd hoe de tegenstander hiermee omgaat. “Bastoni, die er nu staat, is geen echte wingback. Misschien dat die wat lager speelt en dan betekent dit dat we wat meer ruimte krijgen. Ik ben benieuwd.”

Hoe hij zijn eigen ploeg neerzet, laat Van Persie nog in het midden. “Of Paixão als aanvallende middenvelder of buitenspeler gaat starten, zul je vanzelf zien. Ik ga het nog niet vertellen, want misschien luistert Inter wel mee”, grapt de Nederlander. “Ze hebben voorin in ieder geval de ruimte om van positie te wisselen.”

Op zaterdag 1 maart maakte Van Persie zijn debuut als coach van Feyenoord. In De Kuip bleef het bij een 0-0 gelijkspel tegen NEC. Ook Inter speelde gelijk, met een 1-1 resultaat in de uitwedstrijd tegen Napoli, de nummer twee van Italië.