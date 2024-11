Robert Lewandowski, Vinícius Júnior of Erling Haaland: wie wint de Ballon d'Or in 2025?

Rodri raakte onlangs zwaar geblesseerd en komt dit seizoen niet meer in actie, waardoor hij de vorige week gewonnen Ballon d'Or in 2025 niet kan verdedigen. Dat geeft diverse andere sterspelers op de Europese velden de mogelijkheid om vol voor de Gouden Bal te gaan. Wie zijn eigenlijk de grote favorieten voor de meest prestigieuze individuele prijs op het wereldtoneel? Voetbalzone zoomt in samenwerking met GOAL en met hulp van een zogeheten Power Ranking in op de vijftien voornaamste kandidaten.

15. Jamal Musiala (Bayern München)

In 2024/25: zeven goals, vier assists

Nadat Musiala Bayern München in 2023 naar de landstitel schoot, werd het, net als veel teamgenoten, afgelopen seizoen een stuk stiller rondom de spelmaker. Musiala was echter in topvorm op EURO 2024 en heeft die lijn doorgetrokken naar de nieuwe jaargang. En de aanvallende middenvelder lijkt zijn plafond nog lang niet te hebben bereikt.

Aan de andere kant staat Musiala voor een gevecht om zelfs maar als de belangrijkste speler van Bayern te worden beschouwd. Daarnaast zijn de resultaten van de Duitse grootmacht in de Champions League niet dusdanig dat het elftal van trainer Vincent Kompany tot de favorieten voor de eindzege wordt gerekend. Maar als Bayern zich weet te verbeteren in de tweede seizoenshelft, dan zou Musiala weer op de shortlist voor de Ballon d'Or 2025 moeten staan.

Getty Images

14. Michael Olise (Bayern München)

In 2024/25: zeven goals, vier assists

Niet veel spelers hebben de overstap van de middenmoot in de Premier League naar de Europese top zo makkelijk laten lijken. Maar het meeste wat Olise doet lijkt ook moeiteloos te verlopen. De zomeraankoop van 60 miljoen is in Duitsland tot volle bloei gekomen en lijkt nu al onmisbaar te zijn voor Bayern. Natuurlijk moet de Frans international nog laten zien dat hij deze vorm een heel seizoen vast kan houden, maar de eerste tekenen zijn er dat Bayern een juweeltje in handen heeft in de poging om de Bundesliga-titel terug in handen te krijgen.

Getty Images

13. Christian Pulisic (AC Milan)

In 2024/25: zeven goals, drie assists

Pulisic, de uitblinker in de Serie A van dit moment, begint te lijken op de potentiële speler van wereldklasse. Iets dat door velen al werd voorspeld enkele jaren geleden toen de Amerikaan doorbrak bij Borussia Dortmund. Het grootste obstakel op weg naar de Ballon d'Or is waarschijnlijk het spelen voor AC Milan, dat na een slechte start onder de nieuwe trainer Paulo Fonseca achterblijft in de Serie A en Champions League. Pulisic doet er alles aan om i Rossoneri uit het slop te trekken, maar hij heeft in de strijd om de Gouden Bal wél de steun van zijn teamgenoten hard nodig.

Getty Images

12. Cole Palmer (Chelsea)

In 2024/25: zeven goals, vijf assists

Door velen beschouwd als de beste middenvelder in de Premier League van dit moment, is Palmer verder gegaan waar hij vorig seizoen is gebleven. De spelmaker is de uitblinker in het opgeleefde Chelsea, dat sinds enkele maanden onder leiding staat van Enzo Maresca. Nadat de Engelsman in 2024 op de shortlist van de Ballon d'Or stond, ligt Palmer op koers om in 2025 opnieuw op dat lijstje te verschijnen. Gebrek aan Champions League-voetbal zorgt er aan het einde van het seizoen wellicht voor dat hij toch niet tot de echt kanshebbers zal behoren.

Getty Images

11. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

In 2024/25: zeven goals, een assist

Wirtz stond in 2024 voor het eerst op de shortlist van de Ballon d'or en zal daar de komende tien jaar waarschijnlijk steevast deel van uitmaken. Zeker als het successeizoen 2023/24 een opstapje is naar nóg grotere dingen. Hij heeft de vorm van de eindfase van afgelopen seizoen doorgetrokken naar de eerste maanden van deze jaargang. Wirtz was in alle drie de Champions League-duels van Bayer Leverkusen tot dusver trefzeker. In de Bundesliga is het team van trainer Xabi Alonso nog niet het kampioensteam van vorig jaar. Wirtz moet dus een tandje erbij zetten om in aanmerking te komen voor de Gouden Bal 2025.

Getty Images

10. Bukayo Saka (Arsenal)

In 2024/25: vier goals, zeven assists

Toen Saka vanwege blessureleed enkele wedstrijden moest missen, werd pas duidelijk hoe belangrijk de vleugelaanvaller is voor het aanvalsspel van Arsenal. The Gunners waren opvallend onmachtig zonder de snelle rechtspoot. Saka scoorde direct tegen Liverpool toen hij weer fit genoeg was voor een basisplaats. Het team van manager Mikel Arteta moet in de achtervolging in de strijd om de landstitel na enkele teleurstellende weken. In de Champions League lijkt Arsenal een serieuze kandidaat voor de eindzege, zeker als de belangrijkste spelers weer allemaal fit zijn. Maar alles valt of staat bij de fitheid en vorm van Saka.

Getty Images

9. Pedri (FC Barcelona)

In 2024/25: drie goals, twee assists

FC Barcelona wordt overal in Europa geprezen na de flitsende seizoensstart onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Hansi Flick. En de meeste aandacht gaat terecht uit naar de drie aanvallers. Het zou echter zwaar onterecht zijn om de impact van Pedri op de Blaugrana over het hoofd te zien. Zeker nu de Spaanse spelmaker weer op topniveau acteert na een langdurige periode van blessureleed. Pedri heeft alles om de beste middenvelder ter wereld te worden, mits hij fit blijft. En mocht Barcelona ver komen in de Champions League, dan zullen steeds meer stemmers op de Ballon d'Or zien hoe belangrijk hij is voor de ploeg op het hoogste niveau.

Getty Images

8. Kylian Mbappé (Real Madrid)

In 2024/25: acht goals, twee assists

Mbappé kende wellicht geen bliksemstart bij Real Madrid, zoals hij en de fans hadden gehoopt. Maar de Fransman scoort nog steeds geregeld en beschikt over het vermogen om zijn spel naar een absoluut topniveau te tillen, zeker als hij helemaal is gewend aan zijn nieuwe werkomgeving. Het is geen geheim dat Mbappé hevig naar de Ballon d'Or verlangt, zeker gezien de status van de prijs in zijn thuisland. Er zijn echter zorgen dat de razendsnelle aanvaller voor de enige club ter wereld heeft gekozen waar met Vinícius Júnior een speler rondloopt die meer impact heeft dan hijzelf.

Imago

7. Mohamed Salah (Liverpool)

In 2024/25: negen goals, zeven assists

Salah zit in zijn laatste contractjaar bij Liverpool, en als dit inderdaad zijn laatste seizoen op Anfield blijkt te zijn, dan lijkt de aanvaller met vuurwerk afscheid te nemen. De 'Koning van Egypte' heeft onder Arne Slot zijn topvorm herontdekt, waardoor Liverpool in zowel de Premier League als Champions League als topfavoriet wordt aangemerkt. Het ouder worden heeft nog geen vaat op de 32-jarige vedette. En als hij Liverpool daadwerkelijk prijzen kan bezorgen, dan maakt Salah wellicht een einde aan het wachten op de eerste Afrikaanse Ballon d'or-winnaar sinds 1995. George Weah veroverde destijds de Gouden Bal.

Getty Images

6. Harry Kane (Bayern München)

In 2024/25: zeventien goals, acht assists

Wordt 2025 het jaar waarin Kane eindelijk de eerste prijs uit zijn indrukwekkende loopbaan mag ophalen? Onder Kompany is Bayern München in ieder geval flitsend aan het nieuwe Bundesliga-seizoen begonnen. En daarbij moet worden gezegd dat het doelpunteninstinct van Kane van absoluut topniveau is gebleven, ondanks het feit dat de Engelse spits afgelopen zomer 31 is geworden. Dat Rodri vorige week de Ballon d'Or 2024 veroverde toont aan dat voor het winnen van de Gouden Bal het niet cruciaal is dat een speler een doelpuntenmachine is. Maar Kane is meer dan alleen een afmaker. En als hij Bayern in 2025 naar glorie kan leiden, dan zal dat de stemmers zeker in de verleiding brengen om hem op de eerste plaats te zetten bij de Ballon d'Or-verkiezing.

Getty Images

5. Raphinha (FC Barcelona)

In 2024/25: elf goals, negen assists

Het is niet vreemd om Raphinha aan te merken als de beste van de drie aanvallers van Barcelona van dit moment. Zeker ook gezien zijn elf doelpunten en negen assists in de eerste, zeer succesvolle maanden van Barcelona in LaLiga en Champions League. De aandacht lijkt echter vooral uit te gaan naar die andere uitblinkers voorin, Robert Lewandowski en Lamine Yamal. Raphinha zal dus waarschijnlijk buitenaardse statistieken moeten overleggen om in aanmerking te komen voor de Ballon d'Or 2025.

Dat gezegd hebbende, lijdt het geen twijfel dat Raphinha momenteel bezig is aan de beste periode uit zijn loopbaan. En er is geen reden om aan te nemen dat de Braziliaanse aanvaller dat niet tot het einde van het seizoen kan volhouden. En mocht dat lukken, dan is Raphinha over een halfjaar een serieuze kandidaat voor de Gouden Bal die eind 2025 zal worden uitgereikt aan de winnaar.

Imago

4. Erling Haaland (Manchester City)

In 2024/25: veertien goals, nul assists

Rodri was de eerste winnaar van de Gouden Bal uit de Premier League sinds 2008, toen hij vorige week maandag in Parijs de prestigieuze trofee in ontvangst nam. En als de winnaar over twaalf maanden opnieuw uit de Engelse competitie komt, dan is Haaland op dit moment de meest voorname kandidaat. Daar Kevin De Bruyne en Phil Foden vrij anoniem zijn in de beginfase van dit seizoen, is de leidersrol van Manchester City steeds meer bij Haaland komen te liggen.

Dat de Noorse doelpuntenmachine tot de genomineerden zal behoren, lijkt nu al vast te staan. Zeker ook omdat het team van Pep Guardiola zoals verwacht een titelfavoriet is en meestal pas in de tweede seizoenshelft echt op stoom komt in de Premier League. Haaland mag daarom serieus hopen op de eindzege in 2025, nadat hij in 2023 net naast de prijs greep en genoegen moest nemen met de tweede plaats in de eindverkiezing.

Getty Images

3. Vinícius Júnior (Real Madrid)

In 2024/25: acht goals, zeven assists

Na de bevestiging van zijn verrassende tweede plaats in de Ballon d'Or 2024, zwoer Vinícius Júnior 'dat de wereld nog niet klaar is' voor wat nu waarschijnlijk zijn wraaktour zal worden. De Braziliaanse sterspeler liet duidelijk merken dat niet Rodri, maar hij op het podium had moeten staan met de Gouden Bal in zijn handen. En Vinícius wil niets liever dan zijn claim de komende twaalf maanden verdedigen.

Er bestaat geen twijfel over dat de vleugelaanvaller van Real Madrid in de eerste weken van dit seizoen in elektrische vorm stak, en er is misschien nergens ter wereld een aanvaller te vinden die Vinícius in topvorm ook maar kan evenaren. Eén en ander hangt altijd af van de vorm van zijn ploeggenoten in Madrid. Maar Vinícius lijkt er helemaal klaar voor om zichzelf in 2025 aan de voetbalwereld te laten zien.

Getty Images

2. Lamine Yamal (FC Barcelona)

In 2024/25: zes goals, acht assists

In het zeventigjarige bestaan van de Gouden Bal wist geen enkele speler vóór zijn 21ste verjaardag de Ballon d'Or te veroveren. Maar het zou een schok zijn als Yamal dat record niet op zijn naam zou brengen. Zeker gezien het feit dat het toptalent van Barcelona nog drie jaar heeft om dat te bewerkstelligen. Er loopt momenteel geen groter talent rond in het voetbal dan de teenager uit Barcelona die, zoals in het seizoen 2024/25 duidelijk naar voren komt, alleen maar beter zal worden.

Lewandowski en Raphinha hebben vaker gescoord tot nu toe. Maar volgers van LaLiga zullen ongetwijfeld Yamal aanwijzen als de beste speler in Spanje van dit seizoen. De kans is dus groot dat de winnaar van de Kopa Trofee, de prijs voor de beste speler onder de 21 jaar, over twaalf maanden met een nog grotere prijs in zijn handen staat op het podium in Parijs.

Getty Images

1. Robert Lewandowski (FC Barcelona)

In 2024/25: zeventien goals, twee assists

Nadat Lewandowski de shortlist van de Ballon d'Or 2024 miste, leek het erop dat de lange en tot nu toe vruchteloze poging van de Poolse topschutter om de Gouden Bal te winnen voorbij was. Nadat hij echter bij Barcelona herenigd werd met zijn voormalig Bayern-coach Hansi Flick, heeft de 36-jarige de jaren teruggedraaid om opnieuw de meest krachtige nummer 9 van Europa te worden. Diens leeftijd zou de veteraan de komende maanden nog kunnen inhalen, en Barcelona herbergt nog meer zeer opwindende spelers. Maar Lewandowski lijkt dankzij zijn flitsende start van dit seizoen weer een serieuze kandidaat te zijn voor de Ballon d'Or-verkiezing van volgend jaar.