RKC Waalwijk is overtuigd en legt Mohamed Ihattaren langer vast

RKC Waalwijk heeft het contract van Mohamed Ihattaren verlengd, zo weet het Brabants Dagblad te melden. De 23-jarige creatieveling beschikte over een aflopend contract in Noord-Brabant, al kon dat eenzijdig verlengd worden. Dat heeft de club nu gedaan.

Dankzij het lichten van de contractoptie ligt Ihattaren nu tot medio 2026 vast in Waalwijk, waardoor RKC komende zomer nog een transfersom zou kunnen krijgen bij een eventueel vertrek.

Ihattaren strijdt met RKC tegen degradatie uit de Eredvisie. Met 17 punten uit 25 wedstrijden bezet de ploeg van trainer Henk Fraser momenteel de zeventiende plek op de ranglijst. De afstand tot Willem II, dat zestiende staat, bedraagt zeven punten.

Tot dusver kwam Ihattaren tot zeventien optredens in de Eredivisie en drie wedstrijden in de TOTO KNVB Beker. In totaal kwam de aanvallende middenvelder driemaal tot scoren en leverde hij twee assists.

Ihattaren is niet de enige speler met een optie in het contract, weet het BD te melden. RKC bindt via dezelfde weg namelijk ook linksback Luuk Wouters en buitenspeler Denilho Cleonise een jaar langer aan zich.

Verder wordt bekend dat er nog geen besluit is genomen over de toekomst van Fraser, die over een aflopend contract beschikt. Daarnaast is al duidelijk dat het contract van eerste doelman Jeroen Houwen niet wordt verlengd.



Volgens de berichtgeving betekent het niet verlengen met Houwen niet dat de samenwerking definitief ophoudt. Er zullen nog gesprekken volgen.