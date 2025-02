René van der Gijp ziet iets ongelooflijks gebeuren in slotfase Ajax: 'Gossiemijne zeg, kom op'

René van der Gijp analyseert in Vandaag Inside de slotfase van Ajax - Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League van donderdag. Volgens hem hadden de Belgische bezoekers ver in de verlenging een strafschop moeten krijgen.

Pasveer beukte aanvaller Kevin Rodriguez omver in het Amsterdamse strafschopgebied, maar de bal ging niet op de stip. Union-trainer Sébastien Pocognoli velde na afloop van de wedstrijd een duidelijk oordeel. ''Kevin heeft een gebroken neus, dus dan kun je zeggen dat er contact was en sprake van een duel. Als dit op het middenveld was geweest, was er gefloten. Het was dus een overtreding.''

Van der Gijp

''Zit die VAR al in de kroeg in die laatste minuten ofzo?'', wil presentatrice Hélène Hendriks weten van Van der Gijp, die direct van wal steekt. ''Gossiemijne zeg, kom op.''

''Pasveer zit ernaast en slaat die jongen voor zijn kop, op zijn gezicht. Dit is gewoon een strafschop, want hij zit ernaast. En niet zo'n beetje ook'', concludeert de analist uit Dordrecht als hij de beelden nog eens terugziet.

''Het zit Ajax wel erg mee'', haakt Johan Derksen in. ''Want ze doen net of het allemaal fantastische resultaten zijn, maar ik kan me alleen maar gewonnen wedstrijden met geluk en hulp van de scheidsrechter herinneren de laatste tijd.''

Hendriks verlegt de aandacht vervolgens naar de diverse lotingen. PSV en Feyenoord treffen respectievelijk Arsenal en Inter in de Champions League. Ajax stuit in de Europa League op Eintracht Frankfurt en AZ staat in datzelfde toernooi een tweeluik met Tottenham Hotspur te wachten.

''Zou je het normaal als er geen één doorkomt?'', vraagt Van der Gijp direct aan Hendriks. ''Dat zou ik wel normaal vinden, maar ik denk het niet'', blijft de presentatrice optimistisch gestemd.