René van der Gijp maakt voor falende Ajax-spits Brian Brobbey uiterst pijnlijke vergelijking

René van der Gijp wordt doorgaans niet vrolijk van de wedstrijden in de Eredivisie. De uitwedstrijd van Ajax tegen Almere City FC van zondag heeft hij niet eens live gezien, zo komt naar voren in de podcast KieftJansenEgmondGijp van deze week.

''Hé Wim, heb jij zitten kijken naar Almere City - Ajax?'', vraagt Van der Gijp aan Wim Kieft, om direct zijn eigen vraag te beantwoorden. ''Ik heb niet gekeken, maar heb wel de samenvatting gezien. Ik ga daar niet naar koekeloeren, ik heb wat anders te doen, zeg.''

In de samenvatting zag de analist uit Dordrecht iets verbijsterend. ''Dat moment dat Brian Brobbey alleen op de keeper afgaat... Daar schrik ik wel van, wat hij er dan mee doet. Niets. Dan denk ik: de spitsen van Fortuna en Sparta doen er meer mee.''

Kieft mengt zich vervolgens in de discussie. ''Die spits van Eintracht Frankfurt (Omar Marmoush, red.) is naar Manchester City gegaan. Die kan afmaken. Die komt een beetje rechts van de goal en bam, verre hoek, makkelijk.''

''Dat kan Brobbey niet'', trekt de oud-aanvaller direct de vergelijking met de spits van Ajax, die tegen Almere City niet tot scoren kwam. ''Hij kan dat gewoon niet.''

Ajax won zondag in Almere met 0-1, na een vroege treffer van Kenneth Taylor. De Amsterdammers profiteerden hiermee maximaal van de nederlaag van PSV tegen Go Ahead Eagles (3-2) en staan nu acht punten boven de concurrent uit Eindhoven. In de Eredivisie zijn nog tien speelronden te gaan.

Brobbey heeft qua doelpunten waarschijnlijk geen groot aandeel in een eventueel kampioenschap van Ajax. De 23-jarige aanvaller wist tot dusver in 22 Eredivisie-duels pas vier keer te scoren. In de Europa League staat de teller op één.