René van der Gijp kijkt als vaste tafelgast van Vandaag Inside steevast naar de wedstrijden in de Eredivisie. De voetballiefhebber uit Dordrecht wordt doorgaans echter niet blij van wat hij krijgt voorgeschoteld in de Nederlandse competitie.

''Als je zit te kijken naar PSV - Willem II en Fortuna Sittard - Ajax...'', trapt Van der Gijp af in KieftJansenEgmondGijp. ''Dan kan je bijna niet geloven dat Koeman tegen Bergwijn zegt: 'Ik neem die competitie (Saudi Pro League, red.) niet serieus'. Als je nou één competitie niet serieus moet nemen, is het die van ons wel.''

''En dan heb je uitzonderingen. Dat is het leuke. En door die uitzonderingen, de winst van Feyenoord op Benfica en Bayern München, wordt het weer leuk'', verwijst de voetbalanalist naar de indrukwekkende overwinningen van Feyenoord in de groepsfase van de Champions League.

''Door die uitzonderingen kun je nog zeggen: 'Nou, dat stelt nog best iets voor'. Maar het stelt niets voor, Mies (Michel van Egmond, red.). Het stelt echt niets voor'', is Van der Gijp totaal niet onder de indruk van het niveau in de Eredivisie.

''Alles begint, en dat is misschien een open deur, met hoe Ajax zo'n wedstrijd benaderd'', haakt Wim Kieft in. ''Dat deed PSV vorig jaar ook. En nu denken ze van: laat maar, dat komt wel goed. Dat is gewoon weg.''

PSV maakt na de winterstop een behoorlijk kwetsbare indruk. De Eindhovenaren speelden gelijk tegen AZ (2-2), NEC (3-3) en Willem II (1-1) en verloren van PEC Zwolle. Alleen van NAC Breda (3-2) werd, zij het met moeite, gewonnen door PSV.

''Het is geen open deur. Aan de andere kant: als ik achter die gozer van Willem II had aangerend, had ik ook gedacht: die gaat hem nooit maken. Maar die schiet hem opeens in de bovenhoek'', verwijst Van der Gijp tot slot naar de late 1-1 van Mickaël Tirpan tegen PSV.