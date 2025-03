Van der Gijp gaat helemaal stuk na opmerkelijk interview van Memphis Depay bij Noa Vahle

René van der Gijp moest dinsdagavond bij Vandaag Inside gieren van het lachen na het zien van een interview met Memphis Depay. De spits van het Nederlands elftal vertelde voor de microfoon van SBS over zijn overstap naar Brazilië en gebruikte daarvoor een opmerkelijke metafoor.

“Als je ergens in het diepe springt, en je weet niet wat er op de bodem ligt…of….of…je weet niet wat er zich in het water omgeeft, dan…kan je dat spannend vinden”, begint Memphis aan zijn betoog.

“Voor mij was dat hetzelfde, maar ik had wel een goed onderbuikgevoel. Ik ben iemand die daar wel naar luistert en uiteindelijk heb ik die keuze gemaakt”, aldus de spits van Corinthians in het interview met Noa Vahle.

Van der Gijp moet na het zien van de beelden keihard lachen om het interview van Memphis: “Het is niet de denker des vaderlands, hè?!” roept de analist door de studio.

Johan Derksen reageert vervolgens eveneens op de video: “Vind jij het erg dat ik niks meer met die voetballers te maken wil hebben? Deze lulkoek heb ik 39 jaar lang aan moeten horen!”

“Wim Suurbier deed dit niet”, countert Van der Gijp op de bewering van Derksen. “Nee dat is waar. En Noa (Vahle, red.) is ook niet het type dat dan tegen Memphis zegt: ‘Joh wat sta jij uit je nek te lullen!’” besluit de Snor het item.

Memphis gaat komende donderdag starten wanneer het Nederlands elftal het in de eerste kwartfinale opneemt tegen Spanje, zo maakte bondscoach Ronald Koeman bekend op de persconferentie van woensdagmiddag.