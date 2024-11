René van der Gijp geeft opvallend detail weg over clash tussen Johan Derksen en Wilfred Genee

Al voor de uitzending van Vandaag Inside was er maandagavond spanning te voelen tussen Johan Derksen en Wilfred Genee, zo onthult René van der Gijp na afloop voor de camera’s van Shownieuws. Van der Gijp kijkt er dan ook niet van op dat Derksen naar huis ging.

Derksen liep maandagavond al bij het begin van de uitzending van Vandaag Inside weg. Het was het gevolg van een al langer sluimerende ruzie tussen de oud-linksback en presentator Genee, een akkefietje dat maandagavond tot uitbarsting kwam. "Krijg lekker de tering", zei Derksen.

Genee en Van der Gijp bleven na afloop van de uitzending opvallend lang binnen. Beiden kozen er uiteindelijk voor om Shownieuws toch direct te woord te staan. Van der Gijp is niet verbaasd door de clash tussen zijn compagnons. “We zijn zulke andere persoonlijkheden. Kijk als hij zich dat heeft voorgenomen, ja dan moet hij dat doen.” Gijp geeft aan dat er vooraf al veel spanning was tussen Derksen en Genee.

“Er was veel spanning tussen hen, ja. Maar niet tussen mij en hen. Ik heb me daar totaal niet mee bemoeid”, aldus Van der Gijp, die zich verder geen zorgen lijkt te maken over de toekomst van het spraakmakende televisieprogramma.

Van der Gijp bagatelliseert de situatie tussen Derksen en Genee. “Ik ben heel eerlijk: ik kijk niet eens meer op als er mensen weglopen. Ik wil je niet wijzer maken dan je bent, maar ik heb heftigere dingen meegemaakt dit jaar.”

Van der Gijp denkt dat hij er anders in staat dan zijn collega’s. “We maken een hartstikke leuk programma, maar ben ik wel de enige die misschien denkt: het is ook wel voor het publiek. Ik maak het voor het publiek, ik zit hier niet voor mezelf, echt niet.”

“Ik maak het omdat mensen in mijn omgeving er enorm van kunnen genieten. Daarom zit ik hier, dat vind ik leuk”, besluit Van der Gijp.