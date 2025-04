René van der Gijp en Valentijn Driessen zijn het volledig eens over penaltymoment Willem II - Ajax

René van der Gijp heeft maandagavond in Vandaag Inside zijn mening gegeven over de diverse penaltysituaties bij de Eredivisie-wedstrijd Willem II - Ajax (1-2). De oud-rechtsbuiten blijkt het volledig eens te zijn met Valentijn Driessen, die te gast is in de talkshow.

Ajax keek lange tijd tegen een achterstand aan in Tilburg, maar won uiteindelijk dankzij doelpunten van Oliver Edvardsen en Wout Weghorst. “Willem II bakte er niks van", aldus Driessen. "Die kwamen zelfs in de eerste helft bijna niet over de middenlijn. Ze scoorden toevallig, maar daarna heb ik ze niet gezien."

Willem II ging in de absolute slotfase op jacht naar een punt en claimde een penalty na een botsing tussen Ajax-middenvelder Kian Fitz-Jim en Emilio Kehrer, maar scheidsrechter Marc Nagtegaal floot er niet voor. "Dan beginnen ze nog te janken over een penalty in de laatste minuut, maar daar hadden ze helemaal geen recht op", oordeelt Driessen. "Voor mij is dit geen penalty.”

Eerder in de wedstrijd claimde Ajax bij drie momenten een strafschop: twee keer werd Davy Klaassen al dan niet aangetikt, daarna was er ook nog een vermeende handsbal van Erik Schouten. “Ik ben echt blij dat de VAR (Jeroen Manschot, red.) wegblijft. Bij alles", zegt Van der Gijp, die het in die zin dus eens is met Driessen.

"Je moet alleen op de lijn komen als het zó ontzettend duidelijk is dat de scheidsrechter ernaast zit", vervolgt Van der GIjp. "Maar bij het moment met Klaassen staat de scheidsrechter er twee meter vandaan. Daar moet geen VAR tussenkomen. Beter kan de scheidsrechter er niet voor staan. Hij vindt het niks. Prima toch?”

“Je moet die scheidsrechter ook wel scheidsrechter laten zijn", aldus Van der Gijp. "Ik ben namelijk van mening: al het slechte gefluit komt mede door de VAR. Omdat in hun hoofd zit: als ik ernaast zit, komt de VAR... Laat die man nou gewoon z’n ding doen." Driessen is het er volledig mee eens: "De meeste VAR's doen dat nu ook toch?"