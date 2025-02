René van der Gijp en Johan Derksen raken verstrikt in discussie over beste speler ooit: ‘Doet bijna pijn om naar te kijken’

René van der Gijp en Johan Derksen zijn het niet eens over wie de beste voetballer aller tijden is, zo blijkt bij Vandaag Inside. Waar Gijp een duidelijke voorkeur heeft voor Lionel Messi, kiest Derksen voor een andere grootheid.

De discussie komt ter sprake naar aanleiding van de uitspraken van Cristiano Ronaldo van eerder deze week. De Portugees wordt woensdag 40, maar heeft nog altijd oneindig vertrouwen in zijn eigen kunnen. Volgens Ronaldo is hij zelf de allerbeste aller tijden.

“De cijfers liegen niet. Ik hoef niet op te scheppen, of ik schep op over iets dat waar is. Iedereen heeft zijn voorkeur, dat respecteer ik. Maar als je kijkt naar compleetheid, dan is er niemand die mij overtreft”, zei de superster in gesprek met de Spaanse televisiezender LaSexta.

Ik zou zoiets niet snel over mezelf zeggen”, aldus Van der Gijp. “Maar laten we vaststellen dat zoiets nooit meer gaat gebeuren. Die twee (Ronaldo en Messi, red.) maakten zoveel goals, haalden zó lang zo'n hoog niveau, dat is vrij bizar. Die Haaland gaat ook wel een eind komen.”

“Hij is de hele dag bezig met zijn lichaam, dat is toch goed man”, spreekt Van der Gijp vol bewondering. “Hij is de hele dag buikspieroefeningen aan het doen. Ik zou er geen zin in hebben, maar goed. Heel de dag op zo’n fietsje, leuk toch!”

“Wat hij zei, straalt hij eigenlijk ook uit zonder woorden”, haakt Derksen in. Van der Gijp is toch duidelijk over de beste speler aller tijden. “Messi. Bij hem ziet het er zo natuurlijk uit. Dat doet bijna pijn om naar te kijken. Dat had je natuurlijk ook met de Braziliaanse Ronaldo en Romario.”

“Ronaldo heeft er hard voor gewerkt, bij die anderen had je het idee dat ze er niets voor hoefden te doen.” Derksen is het niet eens met zijn collega en kiest voor een totaal andere naam als beste speler ooit.. “Ik vond Johan Cruijff echt de beste.”