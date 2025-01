René van der Gijp: 'Dat moet Feyenoord gewoon doen, jazeker. Honderd procent'

PSV speelt in de tussenronde van de Champions League tegen Juventus. Feyenoord moet zien af te rekenen met AC Milan. René van der Gijp buigt zich vrijdagavond in Vandaag Inside in de kansen van de Nederlandse topclubs in Europa.

Van der Gijp zag AC Milan onlangs zegevieren tegen Inter (2-3) in het duel om de Italiaanse Supercoppa, na een 2-0 achterstand. ''De tweede helft waren ze geweldig. Die linksbuiten Leão was echt geweldig.''

''Normaal gesproken ga ik ervan uit dat ze over twee wedstrijden geen enkele kans maken, zowel Feyenoord als PSV niet'', is Van der Gijp niet hoopvol over de Nederlandse deelnemers. ''Maar dat vind ik ook totaal geen schande. Dat is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Juventus zit in de top tien met een begroting van 350 miljoen euro, volgens mij. AC Milan zit daarbij in de buurt.''

''Het is totaal geen schande als ze van die ploegen verliezen. Ze hebben het tot nu toe al knap gedaan'', zag de analist Feyenoord en PSV goede prestaties afleveren in de poulefase van de Champions League.

Gimenez

Van der Gijp weet dat Santiago Gimenez op weg is naar AC Milan voor meer dan dertig miljoen euro. ''Dat moet Feyenoord gewoon doen, jazeker. Honderd procent. Hij is lang geblesseerd geweest en heeft best een lange tijd nodig gehad om terug te komen.''

De voetbalvolger heeft wel vertrouwen in Ayase Ueda als vervanger van Gimenez. De Japanse aanvaller scoorde geregeld voor Cercle Brugge, maar bij Feyenoord is dat anders en zijn de doelpunten schaars.

Volgens Van der Gijp komt dat vooral omdat Ueda door trainer Brian Priske voornamelijk als invaller wordt gebruikt. De reserve-aanvaller staat na 53 wedstrijden in Rotterdam op precies tien goals.