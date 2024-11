René van der Gijp aangepakt door Evert Santegoeds om interview met zoontje Nicky

René van der Gijp gaf zondag een interview aan Shownieuws samen met zijn zoon Nicky van der Gijp. De oud-rechtsbuiten vertelt over zijn gegroeide band met zijn zoon en over de rol die voetbal daarin speelt. Het komt Van der Gijp aan de desk van Shownieuws wel direct op kritiek te staan van Evert Santegoeds.

In 2016 overleed Daniëlle Sijthoff, de vriendin van René van der Gijp, geheel onverwachts. Daardoor kwam het leven van zowel René als Nicky op zijn kop te staan. "Toen mijn moeder overleed kwam ik bij mijn vader te wonen", zegt Nicky. "Hij is ook wel een beetje een aparte vader natuurlijk. Niet zeg maar iemand die je opvoedt en zegt: ‘Ga je huiswerk even maken en aan school zitten.’ Ik denk dat voetbal toch een beetje een verbindingsdingetje voor ons was."

Van der Gijp senior geniet daarvan. “Ik zat ook altijd met mijn vader op de bank over voetbal te lullen en dat doen wij nu ook weer samen. Hij heeft er plezier in. Mijmeren over voetbal en over dingetjes die we gezien hebben dit weekend."

Nicky maakte onlangs zijn debuut in Kieft Jansen Egmond Gijp, de podcast van zijn vader, als vervanger van Rob Jansen. "Nicky weet bijvoorbeeld wie de rechtsback van Wolverhampton Wanderers is", zegt zijn vader. "Wie is de linksback van Arsenal of Chelsea? Dat weet hij allemaal. Ik niet."

Nicky zegt met een knipoog dat het in de podcast van zijn vader soms te veel over het verleden gaat. "Misschien hebben ze ook wel af en toe iemand nodig die zegt: ‘Terug naar 2024.’ Weet je, er zijn ook luisteraars jonger dan vijftig of zestig!"

Van der Gijp junior heeft ambities in de voetbalmedia. "Ik ben nu bezig met podcasts presenteren bij FC Afkicken waar ik werk. Ik vind dat super leuk en heb daar plezier mee. Of ik daar nou over vijf of tien jaar mijn baan van ga maken, oprecht, het lijkt me fantastisch. Ik vind mijn plek wel."

Evert Santegoeds plaatst aan de desk van Shownieuws direct na het interview een kritische noot. "Het gaat er bij Vandaag Inside weleens over dat de dochter van Linda de Mol zo’n grote rol speelt in het Talpa-verhaal, toch, of niet? Over nepobaby’s en zo. Wordt dat nu minder?", aldus de hoofdredacteur van Privé.