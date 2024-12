René Hake sprak met Erik ten Hag over Nederlands getint transferbeleid Manchester United: ‘Misschien niet verstandig’

René Hake was zondagmorgen te gast bij Goedemorgen Eredivisie en sprak daarin voor het eerst met Nederlandse media over zijn (korte) dienstverband bij Manchester United. De trainer fungeerde als assistent van Erik ten Hag, maar moest de club net als zijn landgenoot na twee maanden al verlaten.

Rúben Amorim werd vlug aangesteld als nieuw klankbord van the Red Devils, die het overigens later op de zondag in de Manchester Derby opnemen tegen de ploeterende stadsgenoot, Manchester City.

Ten Hag begon het eerste jaar voortvarend bij Manchester United en eindigde op een verdienstelijke derde plek. Het tweede jaar was in competitieverband zeer teleurstellend, maar door een gewonnen FA Cup bleef zijn baan - na flink topoverleg - behouden.

Hij tekende een nieuw contract en werd in de zomer vergezeld door onder anderen Hake en keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar. Ook in zijn derde seizoen haalde Ten Hag de nodige bekenden naar Manchester.

Zo werden afgelopen zomer Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui verleid tot een overstap. Eerder verkasten ook ex-Eredivisionisten André Onana, Lisandro Martínez, Antony en Tyrell Malacia naar Engeland.

Hake vat op humoristische wijze zijn tijd bij Manchester United samen in één woord: 'kort'. Later in de uitzending komt het transferbeleid ter sprake. Hans Kraay junior vraagt zich af of het 'verstandig' was om ook afgelopen zomer de Nederlanders en/of ex-Eredivisionisten te strikken.

"Tuurlijk hebben we daarover gesproken", reageert Hake. "Maar het gaat altijd om kwaliteit van spelers en wat er beschikbaar en betaalbaar is. We hebben het er dan over van: misschien is het niet verstandig om het te doen", doelt de clubloze coach op het aantrekken van Nederlands getinte voetballers.

"Maar uiteindelijk kijk je naar wat de beste optie is op een bepaalde positie. Dan tellen dat soort sentimenten uiteindelijk niet. Of dat uiteindelijk toevallig die Nederlanders bleken? Ja", aldus de 52-jarige oefenmeester.

Het geval van Mazraoui wordt besproken. Volgens journalist Sjoerd Mossou kwam hij uit de koker van Ten Hag. "Dat kwam aan de orde toen Aaron Wan-Bissaka zijn vlucht nam naar West Ham United", reageert Hake. "Dan heb je op die positie ook weer een speler nodig en Mazraoui was natuurlijk geen onbekende."

Toch is het te makkelijk om te stellen dat hij puur op voorspraak van Ten Hag de club kwam versterken. "Dan gaat het om de afstemming tussen scouting, directie en trainer. Het is niet zo dat als Erik zegt dat hij een nieuwe rechtsback nodig heeft, dat de scouting als eerst alle Nederlanders oplepelen."