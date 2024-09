Reijnders vertolkt met heerlijke assist hoofdrol in zege AC Milan op Inter

AC Milan heeft zondagavond de derby van Inter gewonnen. Na treffers van Christian Pulisic en Federico Dimarco stond er lange tijd een 1-1 tussenstand op het scorebord in San Siro. Milan werd naarmate de tweede helft vorderde de betere partij en greep vlak voor tijd de voorsprong via Matteo Gabbia, die een heerlijke voorzet van Tijjani Reijnders binnenknikte: 1-2. Dankzij de zege heeft Milan, dat zevende staat, nu evenveel punten (8) als het als zesde geklasseerde Inter.

Bij Inter kreeg Denzel Dumfries rechts op het middenveld de voorkeur boven Matteo Darmian. De Oranje-international moest met zijn rushes aanvallers Lautaro Martínez en Marcus Thuram van bruikbare ballen voorziet. Bij Milan stond Reijnders centraal op het middenveld met Youssouf Fofana. Álvaro Morata en Tammy Abraham moesten voor de treffers zorgen, en kregen vanaf de flanken steun van Pulisic en Rafael Leão.

Reijnders liet zich in het begin van de wedstrijd gelden, door Morata in een kleine ruimte te vinden. De Spanjaard loste het eerste gevaarlijk schot van de wedstrijd en zag Inter-goalie Yann Sommer redding brengen. Milan was duidelijk de betere ploeg in de openingsfase, en met name Pulisic liet zien in vorm te zijn. Met enkele succesvolle dribbels zette hij de verdediging van Inter onder druk.

De Amerikaan speelde fel en snoepte in de tiende minuut de bal af van Henrikh Mkhitaryan. Pulisic stoomde op, kon niet afgestopt worden en rondde koelbloedig af achter de kansloze Sommer: 1-0. Inter moest met een antwoord komen en deelde in de persoon van Lautaro een waarschuwing uit. De volley van de Argentijn vloog over.

Inter kwam steeds beter in de wedstrijd, terwijl Milan niet meer op de ploeg leek van de eerste tien, vijftien minuten. Na een klein half uur spelen bezorgde Nicolò Barella de bal met een schitterende crosspass aan de linkerkant bij Dimarco. De linkspoot ging de combinatie aan met Lautaro en kreeg de bal voor zijn favoriete linker, waarmee hij Milan-goalie Mike Maignan volstrekt kansloos liet: 1-1. In het restant van de eerste helft bleef Inter beter, al kwam het niet verder dan een goed schot van Thuram, die zijn meerdere moest erkennen in Maignan.

Binnen een minuut na rust moest Sommer zijn kwaliteiten tonen om Milan het scoren te beletten. De Zwitser redde prachtig op een kopbal van Leão. Sommer ging een minuut later de fout in, door de bal te ver van zijn voet te laten springen en met zijn tackle het been van Abraham te raken. De Engelsman lag lang op de grond, maar de scheidsrechter en VAR van dienst zagen er geen strafschop in.

Het tempo lag in de tweede helft lager dan in de eerste. Inter versnelde het spel halverwege de tweede helft enigszins, wat na een mooie aanval bijna leidde tot een schietkans voor Dimarco. Matteo Gabbia stak daar met de punt van zijn schoen net een stokje voor. Milan zag mogelijkheden op de counter, en het was voor Inter aan Sommer te danken dat het schot van Reijnders niet binnenviel. I Rossoneri dachten daarna een strafschop te krijgen na hands van Lautaro, maar de strafschop werd ingetrokken toen bleek dat niet de arm, maar de schouder van de spits geraakt werd.

Milan werd steeds beter en na een goede counter over de as van het veld had het eigenlijk de 1-2 móéten maken. Reijnders gaf mee aan Abraham, die twee opties had en koos voor Leão aan zijn linkerzijde. De Portugees zocht de verre hoek, maar vond Sommer. Reijnders, die een uitstekende wedstrijd speelde, stond met een heerlijk steekpassje aan de basis van de volgende reuzenkans voor Milan. De voormalig AZ'er bereikte Abraham, die in kansrijke positie teleurstellend naast schoot.

Reijnders bekroonde zijn wedstrijd met een schitterende assist. De Oranje-international schilderde een vrije trap heerlijk op het hoofd van Gabbia, wiens snoeiharde kopbal onhoudbaar bleek voor Sommer: 1-2. De voorsprong was verdiend. Inter schoot in de slotfase wakker, maar dat bleek te laat. Ook in de zes minuten aan toegevoegde tijd wist Inter geen resultaat meer bij elkaar te voetballen.