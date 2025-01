Real Madrid gaat in beroep tegen spraakmakende rode kaart Vinícius Júnior

Real Madrid is het niet eens met de rode kaart die Vinícius Júnior vrijdagavond kreeg op bezoek bij Valencia (1-2 winst). Trainer Carlo Ancelotti kondigde tijdens de persconferentie na afloop alvast aan dat de Koninklijke in beroep gaat tegen een eventuele schorsing van de Braziliaanse sterspeler.

Real Madrid leek vrijdag een dramatische avond te beleven in Valencia. Het elftal van Ancelotti stond lange tijd met 1-0 achter en vlak na rust schoot Jude Bellingham een penalty op de paal. Tien minuten voor tijd werd het nog erger voor de Madrilenen, toen Vinícius mocht gaan douchen.

Terwijl de bal zich ergens anders op het veld bevond, deelde de Braziliaan plots een duw uit in het gezicht van keeper Stole Dimitrievski. Het was de scheidsrechter ontgaan, maar na inmenging van de VAR werd Vinícius alsnog met een rode kaart van het veld gestuurd.

De aanvaller reageerde woedend toen hem de rode kaart werd getoond en moest door onder meer Antonio Rüdiger en een staflid in bedwang worden gehouden. Ancelotti heeft begrip voor de reactie van Vinícius.

“We denken dat het geen rode kaart was, maar een gele. Ze hebben hem toch weggestuurd”, aldus Ancelotti. “Hij raakt hem aan, daarna duwt Vinícius hem. Dan geef je ze allebei geel en ben je er klaar mee. Ik zou niet zeggen dat hij in een val is gelopen. We gaan in beroep, want wij vonden het geen rood.”

Zonder Vinícius op het veld lukte het Real Madrid plots wel om te scoren. Door doelpunten van Luka Modric (minuut 85) en Bellingham (minuut 90+5) werd het toch nog 1-2. Door de zege is Real Madrid voorlopig koploper van LaLiga. De recordkampioen heeft twee punten meer dan nummer twee Atlético Madrid, dat nog wel een duel tegoed heeft.

Ancelotti is blij met de manier waarop Real Madrid drie punten heeft gepakt. “Het team reageerde goed op tegenslag: op die rode kaart, maar ook op het missen van een strafschop. Er werd ook nog een goal van ons afgekeurd.”