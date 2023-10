RC Lens tankt dankzij uitblinker Florian Sotoca veel vertrouwen richting PSV

Zaterdag, 28 oktober 2023

RC Lens heeft uitstekende zaken gedaan in de Ligue 1. De ploeg van trainer Franck Haise was zaterdagavond in eigen stadion met 4-0 te sterk voor FC Nantes. Florian Sotoca was de grote man bij de Noord-Fransen. De aanvaller benutte twee strafschoppen en leverde bovendien de assist bij de 2-0 van Facundo Medina. Neil El Aynaoui zorgde vlak voor tijd voor de kers op de taart. Dankzij de zege klimmen les Sang et Or naar de negende plek. Nantes staat daar twee plekken boven.

Bijzonderheden:

Na een klein half uur kwam Lens op voorsprong uit een strafschop. Adrien Thomasson werd in de zestien neergehaald door voormalig Lens-verdediger Jean-Kevin Duverne. Arbiter Pierre Gaillouste wees naar de stip, waar Sotoca zich meldde. De Fransman benutte het buitenkansje: 1-0.

De 33-jarige Sotoca was na een klein uur spelen weer belangrijk met een assist. Hij legde terug op de mee opgekomen Medina, die vanaf randje zestien de hoek voor het uitkiezen had en voor de verre hoek koos: 2-0.

Na een handsbal bij Nantes, waar voormalig Willem II'er Pedro Chirivella basisspeler was, ging de bal voor de tweede keer van de avond op de stip. Sotoca passeerde goalie Alban Lafont opnieuw: 3-0.

Vlak voor tijd maakte invaller El Aynaoui het feest compleet, door op aangeven van een andere invaller, Óscar Cortés, van dichtbij binnen te schieten: 4-0. Lens tankt zo alvast het nodige vertrouwen voor de cruciale Champions League-kraker in Eindhoven tegen PSV, die op 8 november op het programma staat. Daarvoor gaat Lens nog op bezoek bij FC Lorient.

Gevaarlijke trap en de bal gaat op de stip.. ?? Florian Sotoca schiet RC Lens op 1-0! ?#ZiggoSport #Ligue1 #RCLFCN pic.twitter.com/4PX4jkNlBA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 28, 2023