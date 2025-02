Rayane Bounida geeft bijzondere reden op als hij wens uitspreekt om te blijven bij Ajax

Rayane Bounida heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad zijn wens uitgesproken om bij Ajax te blijven voetballen. De achttienjarige Belg doet dat ook met Abdelhak Nouri in het achterhoofd, zo vertelt hij.

Bij de beloften van Ajax maakt Bounida een bijzonder sterke indruk. Tegen Excelsior (3-2 winst) liet het jonge talent eens te meer zien over ongewone klasse te beschikken. Na zeven Keuken Kampioen Divisie-duels staat de teller al op vijf goals en ook nog eens een assist.

En dus schurkt Bounida tegen de hoofdmacht aan. "Ik ga niet zeggen dat het me te gemakkelijk gaat bij de beloften", begint hij voorzichtig tegenover het AD. "Ik vind het hartstikke leuk hoe ik het hier doe en me elke wedstrijd ontwikkel. Maar ik ben wel altijd op zoek naar meer."

Bij de meest recente editie van de Klassieker (2-1 winst) mocht Bounida al ruiken aan een debuut. "Mijn eerste keer op de bank bij het eerste was in de mooiste wedstrijd van het jaar, tegen Feyenoord. Ik kreeg kippenvel. Dat was mijn hoogtepunt in 2,5 jaar bij Ajax."

Net als landgenoot Jorthy Mokio (16), Sean Steur (17) en Dies Janse (19) maakt Bounida ook onderdeel uit van de Ajax-selectie die donderdagavond het Belgische Union Sint-Gillis treft. Meer ervaren teamgenoten adviseerden het ruwe diamant om bij te tekenen, vertelt hij lachend.

"Dat zeiden ze wel allemaal. Ik zei: dat gaat de goede richting op. Wil ik blijven bij Ajax? Zeker", is de creatieveling duidelijk. "Ja, dat zeg ik zeker tegen mijn grote broer (zaakwaarnemer, red.). Ik zei dat ik hier kwam met een groot doel. Ik heb ook gezegd dat ik Appies doel wil waarmaken. Daarom wil ik óók blijven. Ik hoop dat dat gebeurt."

Met Appie doelt Bounida uiteraard Nouri, zijn grote idool en het geliefde Ajax-talent die in een oefenpot tegen Werder Bremen blijvende hersenschade opliep. "Ik kon naar veel meer clubs, maar Appie was ook zeker een reden voor Ajax te kiezen", is de Belg openhartig.

Ajax heeft de technicus voor volgend seizoen vast een plek bij het eerste beloofd. Met zijn iele frame heeft hij enigszins afgerekend, want Bounida heeft wat meer body gekweekt. "Ik zit vaak in de gym, werk aan mijn boven- en onderlichaam. Er kan in de breedte nog wel wat bij, al moet een speler als ik ook weer niet op een bodybuilder gaan lijken."