Radja Nainggolan laat voor het eerst van zich horen na arrestatie

Radja Nainggolan heeft op zijn Instagram-account een teken van leven gegeven. De Belgische middenvelder (36) werd maandag opgepakt door de politie, dat onderzoek doet naar grootschalige internationale drugshandel. Nainggolan wordt verdacht lid te zijn van een criminele bende

Het onderzoek is gericht op de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa, via de haven van Antwerpen. In het kader van dat onderzoek deed de federale gerechtelijke politie van Brussel maandag dertig huiszoekingen. Deze vonden plaats in Brussel en de provincie Antwerpen.

"We kunnen bevestigen dat de voetballer R.N. in het kader van dat dossier van zijn vrijheid werd beroofd. Aangezien de verhoren momenteel aan de gang zijn, en met inachtneming van het principe van vermoeden van onschuld wordt in dit stadium geen verdere commentaar gegeven”, zo liet de politie maandag weten.

Inmiddels is Nainggolan weer op vrije voeten. Zijn advocaten stellen dat hij geen vragen kreeg over drugshandel, maar uitsluitend over geldbedragen die hij aan kennissen zou hebben gegeven.

Nu komt Nainggolan op zijn Instagram met een reactie naar buiten. “Hallo iedereen", richt hij zich tot z'n volgers. “Jullie zullen zich kunnen voorstellen dat de afgelopen dagen enorm zwaar waren.”

“Ik wil iedereen die mij heeft gesteund vanuit het diepst van mijn hart bedanken. De warme steun van mijn familie en vrienden, en de loyaliteit en het vertrouwen van Lokeren-Temse, haar geweldige supporters en mijn ploegmaats geven mij de kracht om er opnieuw te staan”, aldus de middenvelder.

Nainggolan wil zich gaan focussen op het voetballen en op het terugvinden van zijn rust. “Ik vraag daarom respect voor mijn privacy en de tijd om te bekomen. Ik mag en zal voorlopig geen interviews geven over het dossier. Nogmaals bedankt voor alle steun. Dat betekent meer dan ik in woorden kan uitdrukken. Ik zal het niet vergeten.”