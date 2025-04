'PSV ziet mogelijke opvolger van Noa Lang in de Premier League rondlopen'

PSV heeft Jack Clarke (24) geïdentificeerd als mogelijke opvolger van Noa Lang, zo melden diverse Engelse media, waaronder de BBC. De Eindhovenaren willen de Engelse linksbuiten komende zomer kopen of huren van Ipswich Town.

The Tractor Boys staan op het randje van degradatie uit de Premier League, waardoor er komende zomer een hoop gaat gebeuren op Portman Road. In Engeland verwacht men dat onder meer Clarke zal vertrekken.

De rechtsbenige buitenspeler werd afgelopen zomer nog voor ruim 17 miljoen euro overgenomen van Sunderland, na een goed seizoen in het Championship. Clarke was in 40 competitiewedstrijden 15 keer trefzeker.

Onder meer The Yorkshire Post, een regionale krant uit de geboortestreek van Clarke, meldt dat PSV een van de clubs is die hem wil overnemen. Ipswich zou een groot deel van het aankoopbedrag terug willen verdienen.

Sinds zijn transfer naar Ipswich is Clarke niet altijd zeker van een basisplaats. Tot dusver kwam hij 1.189 minuten in actie, verdeeld over 29 optredens.

Daarin was Clarke goed voor drie doelpunten en zes assists. Hij scoorde enkel nog in de FA Cup namens Ipswich. Zijn eerste doelpunt in de Premier League moet Clarke nog maken. Wel gaf hij dit seizoen vier assists.

Tottenham Hotspur

Clarke genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Leeds United, waar hij zijn profdebuut maakte. Vervolgens nam Tottenham Hotspur hem in de zomer van 2019 voor 11 miljoen euro over.

Uiteindelijk speelde Clarke slechts vier officiële wedstrijden namens de Spurs. Tussendoor werd hij gestald bij Queens Park Rangers en Stoke City, waarna Sunderland hem definitief overnam. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Clarke op 15 miljoen euro.