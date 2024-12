PSV wint ruim in topper en lijkt Feyenoord definitief af te schudden als titelconcurrent

PSV heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de strijd om titelprolongatie in de Eredivisie. Mede dankzij een uitstekende eerste helft werd met 3-0 gewonnen van Feyenoord, dat nu tien punten achter staat op de koploper uit Eindhoven. PSV wist vijftien van de zeventien duels tot dusver te winnen en gaat met 45 punten de winterstop in. Nummer twee Ajax volgt op zes punten.

Onder de lat nam Walter Benítez weer plaats bij de Eindhovenaren, nadat bekerkeeper Joël Drommel tegen de Koninklijke HFC het doel mocht verdedigen. De achterhoede werd gevormd door Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Op het middenveld had Bosz dus een plaats ingeruimd voor Jerdy Schouten, hij vormde samen met Malik Tillman en Ismael Saibari het middenveld. De voorhoede van PSV bestond uit Ivan Perisic, Luuk de Jong en Noa Lang.

Onder de lat koos Brian Priske voor Justin Bijlow. De achterhoede bestond uit Bart Nieuwkoop, Gernot Trauner, David Hancko en Hugo Bueno. Op het middenveld moest Priske de geblesseerde Hwang missen. Ramiz Zerrouki was zijn vervanger, die voor zich Antoni Milambo en Quinten Timber zag staan. Igor Paixão viel tegen Heracles Almelo geblesseerd uit en ontbrak tegen MVV. De Braziliaan was voldoende hersteld om tegen PSV zijn rentree te maken. De voorhoede werd gecomplementeerd door Santiago Gimenez en uitblinker Anis Hadj Moussa.

Het aanvalslustige PSV drukte Feyenoord direct naar achteren. Nieuwkoop had het heel lastig tegenover Lang en incasseerde al snel een gele kaart. Na bijna 20 minuten spelen brak de thuisclub de ban. Zerrouki kon Perisic niet bijhouden, waarna de Kroaat de bal bij de eerste paal neerlegde voor Lang. De vleugelaanvaller was bewaker Nieuwkoop te snel af en tikte de 1-0 binnen.

Perisic (35) was onvermoeibaar op de rechterflank en stond ook aan de basis van de 2-0. Uit zijn voorzet kopte De Jong namelijk binnen, wat zijn eerste goal tegen Feyenoord sinds 2014 betekende. Feyenoord kroop in de slotfase van de eerste helft wat meer uit zijn schulp en had pech toen Gimenez de paal raakte. Aan de andere kant voorkwam Bijlow met een fraaie redding dat Saibari de 3-0 kon maken.

Feyenoord kwam getergd uit de kleedkamer en maakte het de verdediging van PSV een aantal keer lastig. Benítez plukte de bal net op tijd weg voor de voeten van Milambo en Gimenez teisterde ditmaal de lat. PSV overleefde het offensief van de Rotterdammers en gooide de wedstrijd na 63 minuten in het slot. Tillman draaide de bal op fraaie wijze in de verre hoek. Bijlow was kansloos op de inzet van de Amerikaan en de PSV-fans wisten dat de drie punten zo goed als zeker binnen waren.

Bosz gunde Joey Veerman en Guus Til in de slotfase nog wat speeltijd, als vervangers van Schouten en Saibari. Bij Feyenoord werden Calvin Stengs en Ibrahim Osman nog het veld in gestuurd na de 3-0 van PSV, maar dat maakte de bezoekers er niet sterker op in aanvallend opzicht. PSV speelde de topper rustig uit, liet de vertrekkende Hirving Lozano nog invallen, en gaat met een heerlijk gevoel en als imponerende koploper de winterstop in.