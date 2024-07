PSV-watcher Elfrink schept meer duidelijkheid over blessures Mauro en Boscagli

Er is meer bekend omtrent de gevolgen van het uitvallen van Olivier Boscagli en Mauro Júnior in het oefenduel van PSV met Valencia. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad ligt Mauro ligt er minimaal enkele weken uit, terwijl ook Boscagli het duel om de Johan Cruijff Schaal met Feyenoord mogelijk moet missen.

Mauro moest vrijdagavond al na zes minuten spelen de strijd staken tegen Valencia. De Braziliaan ging vrij snel naar de grond en greep direct naar zijn hamstring. Zeker is dat Mauro nu minimaal enkele weken moet revalideren.

Komende week wordt er via een scan meer duidelijk over de kwetsuur van de Braziliaan. Dan zal er vermoedelijk meer te zeggen zijn over de duur van het revalidatieproces. Mauro zal de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (4 augustus) en de Eredivisie-opener tegen RKC Waalwijk (10 augustus) zeker moeten missen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Boscagli greep op zijn beurt na een hard duel met Hugo Duro direct naar zijn schouder of sleutelbeen. Hij werd even bekeken door de medische staf, maar al snel bleek dat ook hij niet verder kon spelen. De verdediger werd vervangen door Matteo Dams.

Komende week zal Boscagli weer trainen, maar er heerst nog veel onduidelijkheid over zijn inzetbaarheid in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De linkspoot gaat aankijken hoeveel pijn hij op de trainingen ondervindt en als de pijn aanhoudt, is deelname aan die wedstrijd 'helemaal niet vanzelfsprekend', aldus Elfrink.

Als Boscagli de trainingsweek wel pijnvrij doorkomt, dan ligt het voor de hand dat hij wel deel zal nemen aan de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. De blessures komen slecht uit voor trainer Peter Bosz, die ook Armando Obispo al enkele maanden moet missen wegens een blessure.

PSV won het oefenduel met Valencia overigens met 2-1. Ismael Saibari maakte beide Eindhovense treffers. Toch overheerste de teleurstelling over het uitvallen van Mauro en Boscagli, al lijken de blessures op het eerste gezicht mee te vallen.