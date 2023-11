PSV verdient miljoenen in Champions League met wonderbaarlijke zege op Sevilla

Donderdag, 30 november 2023 om 00:41 • Mart van Mourik

PSV verdiende in het huidige Champions League-seizoen al circa 50 miljoen euro. Woensdagavond wisten de Eindhovenaren zich dankzij een wonderbaarlijke 2-3 zege op Sevilla en een overwinning van Arsenal op RC Lens (6-0) te plaatsen voor de achtste finale van het miljardenbal, en dat levert fors geld op.

Hoewel de groepsfase nog niet eens volledig voltooid is, kon PSV nu al circa 50 miljoen euro bijschrijven. Mocht er nog minimaal een punt worden gepakt in het laatste groepsduel met Arsenal, dan komt er nog meer prijzengeld bij.

Dankzij de plaatsing voor de poulefase wist PSV zich al te verzekeren van meer dan 30 miljoen euro. De startpremie voor deelname aan het miljardenbal is 15,64 miljoen euro, terwijl PSV ook nog eens 12,51 miljoen euro kon bijschrijven vanwege zijn positie op de coëfficiëntenlijst, zo rekende onder meer De Telegraaf uit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast de 28,15 miljoen euro aan inkomsten vanwege deelname en de recente prestaties in Europa kreeg PSV ook nog een deel uit een pot van de UEFA tv-gelden (4 tot 5 miljoen euro). In totaal werd voorafgaand aan de groepsfase dus al een som van ruim 30 miljoen euro binnengehaald.

Met de puike prestaties in Groep B van de Champions League verdienden de Eindhovenaren nog eens een flink bedrag. Met ieder gelijkspel verdiende PSV 900.000 euro, terwijl de zeges ieder 2,8 miljoen euro opleverden.

Waar de uitwedstrijd tegen RC Lens (1-1) en het thuisduel met Sevilla (2-2) voor 1,8 miljoen euro kassageld zorgden, leverden de driepunters thuis tegen Lens (1-0) en op bezoek bij Sevilla (2-3) 5,6 miljoen euro op.

Arsenal speelde zich naar winst in Groep B, terwijl ook PSV als nummer twee al zeker is van overwintering in de Champions League. Een plek in de achtste finale bezorgt de club nog eens 9,6 miljoen euro.