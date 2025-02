PSV-trainer Peter Bosz wordt niet nerveus van koploper Ajax: 'Waarom zou ik?'

Peter Bosz wordt niet nerveus van Ajax, zo vertelt hij vrijdagmiddag op de persconferentie van PSV. De Amsterdammers, die op de eerste plaats staan, hebben momenteel evenveel punten als de regerend landskampioen. De ploeg van Francesco Farioli heeft wel één wedstrijd minder gespeeld. Bosz wordt daar niet nerveus van. “Waarom zou ik?”

PSV is slecht begonnen aan de tweede seizoenshelft. Drie van de laatste vijf competitiewedstrijden eindigden in een gelijkspel, terwijl er op bezoek bij PEC Zwolle met 3-1 werd verloren. Het thuisduel met NAC Breda (3-2) werd wel winnend afgesloten. De Eindhovenaren hebben de koppositie nu moeten afstaan aan Ajax.

“Nerveus van Ajax word ik niet, waarom zou ik?”, laat Bosz optekenen door Marco Timmer van Voetbal International. “Het is knap dat ze boven ons staan, maar daar hoef ik toch niet nerveus van te worden? Als ik ergens nerveus van zou worden, zou dat van ons spel kunnen zijn.”

“Daar heb ik invloed op en daar hebben we het de hele dag over.” De trainer gaat ook in op de situatie van Rick Karsdorp, die niet altijd fit is. “Ik snap dat de achterban kritisch naar hem kijkt, maar het gevoel dat de fans hebben, heeft Rick zelf ook. Hij wil heel graag weer voor een lange periode in het ritme komen.”

Tyrell Malacia is inzetbaar tegen FC Utrecht, vertelt Bosz. De oefenmeester deed deze week tegen Juventus (2-1) bewust geen beroep op de ex-Feyenoorder. “Dat zou na de 75 minuten tegen Willem II te veel belasting zijn. Tegen FC Utrecht kan hij wel weer spelen.”

Bosz kan zaterdagmiddag niet beschikken over Ricardo Pepi, Malik Tillman, Olivier Boscagli, Karsdorp en Sergiño Dest. Laatstgenoemde zet wel grote stappen in zijn herstel van een zware knieblessure. “Dat gaat heel goed”, aldus Bosz. Het thuisduel met de Domstedelingen begint zaterdag om 16.30 uur.