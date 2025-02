PSV-trainer Peter Bosz is het totaal oneens met klagende Noa Lang

Peter Bosz kan zich totaal niet vinden in de woorden van Noa Lang over de supporters van PSV. Lang is boos over het gebrek aan support tegen Willem II (1-1), maar de trainer van PSV vindt dat de spelers het bij zichzelf moeten zoeken. "Wij hebben zelf niet goed gespeeld", aldus Bosz op de persconferentie na afloop.

Lang maakte een fantastisch doelpunt tegen Willem II, maar weigerde uit onvrede te juichen. In plaats daarvan stak hij een vinger voor de mond. Na afloop haalde Lang genadeloos uit naar de fans. "Het is belachelijk", aldus de linksbuiten. "Blijkbaar kunnen zij beter voetballen dan wij."

Bosz slaat op de persconferentie een heel andere toon aan. De coach van PSV vindt dat de supporters zich helemaal niet verkeerd hebben opgesteld tegen Willem II. "Wij zijn PSV. We mogen thuis niet gelijkspelen tegen Willem II. Ik vind dat wij als spelersgroep, daar hoor ik ook bij, niet over onze supporters moeten praten."

PSV heeft een slechte prestatie geleverd, vindt Bosz. "Dat hebben wíj gedaan. We moeten het goed analyseren om de vinger op de zere plek te leggen. Die zere plek zijn niet onze supporters. We moeten naar onszelf kijken."

Bosz begrijpt niet zo goed waar Lang over klaagt. "Voor mij is het totaal geen thema. Wij hebben vandaag de punten echt niet verloren doordat we de support niet zouden hebben gehad. Het ligt echt aan onszelf. Wij hebben niet goed gevoetbald."

Het draait al weken niet bij PSV, ziet ook Bosz. "We weten de spitsen minder goed te bereiken. We komen er minder langs, we creëren minder gevaar. Het is allemaal waar."