PSV moet het veel langer dan gehoopt stellen zonder Joey Veerman

Joey Veerman ligt minimaal een maand uit de roulatie, zo meldt PSV op de clubkanalen. De middenvelder liep tijdens het competitieduel met Willem II (0-2 winst) een liesblessure op en die houdt hem dus voorlopig aan de kant.

Dat Veerman het treffen met Sporting Portugal van dinsdagavond zou missen, was duidelijk. "Ik denk dat hij het niet gaat halen, omdat ik dat gisteren van de medische staf meekreeg”, zei zijn trainer Peter Bosz maandag.

Het gemis voor PSV zal groot zijn, zo zei Bosz al. “Ik heb Joey er graag bij, want ik vind het een geweldige speler. Als we Sporting willen verslaan, denk ik dat we een goede Joey Veerman nodig hebben.”

Bosz zal de komende maand vermoedelijk veelvuldig beroep doen op Ismael Saibari om de geblesseerde Veerman te vervangen. De Volendammer mist door zijn blessure ook het competitieduel met Sparta aankomende zaterdag en zal ook de interlandbreak aan zich voorbij moeten laten schieten.

Ook het treffen met AZ (19 oktober) en het uitduel met Paris Saint-Germain (22 oktober) zal te vroeg komen voor de begaafde spelverdeler. Op 2 november spelen de Eindhovenaren tegen Ajax en op 5 november hervat PSV het Champions League-avontuur met een clash tegen Girona.

Of Veerman er bij die laatste twee duels bij kan zijn, is hoogst onzeker. PSV meldt dat de exacte duur van de 25-jarige middenvelder in de komende weken zal worden gecommuniceerd.

De in Purmerend geboren middenvelder was zaterdag tegen Willem II nog belangrijk bij de openingstreffer van PSV, daar hij de assist op Ricardo Pepi verzorgde. Later in de tweede helft ging hij op de grond zitten, waarbij hij greep naar de lies. Veerman verliet geblesseerd het veld.