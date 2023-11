PSV knokt zich in zenuwslopend duel naar plek twee in de poule

Woensdag, 8 november 2023 om 22:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:04

PSV heeft zichzelf een hele goede dienst bewezen in Groep B van de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bosz was woensdagavond op eigen veld met 1-0 te sterk voor RC Lens. Luuk de Jong bewees zich maar weer eens als kopspecialist en tekende voor de enige treffer van de wedstrijd. Morgan Guilavogui kon vroegtijdig inrukken met een indirecte rode kaart. Door de zege van Arsenal op Sevilla heeft PSV nu plek twee in handen.

Bosz koos ervoor om zijn elftal niet te wijzigen ten opzichte van de klinkende 6-0 overwinning tegen Heracles Almelo. Dat betekende dat Guus Til opnieuw op de nummer 10-positie mocht beginnen en Malik Tillman op de bank werd gehouden. Ismael Saibari, die tegen Heracles een uiterst ongelukkige invalbeurt kende van een minuut, keerde terug in de wedstrijdselectie.

Beide ploegen begonnen weifelend aan het duel en wisten niet meteen tot grote kansen te komen. Bij het eerste echte gevaar van PSV was het meteen raak. Vanaf de rechterkant van het veld had Johan Bakayoko een perfecte voorzet in huis op De Jong, die in de lucht veel te sterk was voor Kevin Danso en via de onderkant van de lat binnenknikte: 1-0.

Voor De Jong betekende het zijn achtste Champions League-doelpunt in het shirt van PSV, waarmee hij Ruud van Nistelrooij evenaart als topscorer aller tijden in het miljardenbal. Namens de bezoekers nam Florian Sotoca het doel van Walter Benítez onder vuur: zonder succes. Ook PSV kreeg kansen om de score uit te breiden, maar was ongelukkig in de afronding.

Sergiño Dest schoot in de handen bij de doelman en ook op een schot van Hirving Lozano hoefde de goalie van Lens zich nauwelijks in te spannen. De beste kans op de gelijkmaker kwam van de voet van Deiver Machado. De linkervleugelverdediger dook plots op bij de tweede paal, maar was veel te druistig in de afronding en zag zijn schot langs het doel zeilen.

In het eerste kwartier na rust kreeg PSV meer grip op het duel, wat leidde tot een aantal goede kansen voor Lozano. Eerst schoot hij rakelings over, om niet veel later binnendoor te kruipen bij twee verdedigers om in de handen bij doelman Brice Samba te schieten.

Bij de bezoekers was het aantal gele kaarten op dat moment al niet meer bij te houden. Scheidsrechter Daniel Siebert had zijn handen vol aan de fysieke Fransen en zou uiteindelijk acht (!) gele kaarten en een rode kaart trekken. Namens PSV gingen Lozano en André Ramalho op de bon. De Braziliaan is daarmee geschorst voor het volgende groepsduel.

Peter Bosz bracht na ruim een uur spelen Tillman en Saibari binnen de lijnen voor Joey Veerman en Til, maar moest toezien hoe zijn ploeg er niet in slaagde om het duel in het slot te gooien. Beide ploegen oogden slordig, wat leidde tot een rommelig spelbeeld.

De beste kans op de beslissing in de wedstrijd kwam van de voet van Lozano, maar hij was zelfzuchtig en ging voor eigen succes, waar Bakayoko er veel beter voor leek te staan. Tot opluchting van de Mexicaan raakte Lens in de tegenstoot de paal via Guilavogui. Toen Tillman een minuut later ook nog een bal van de doellijn haalde was de overwinning een feit voor PSV.