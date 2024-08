PSV houdt hoop op Sepp van den Berg, maar stelt Liverpool harde deadline

PSV blijft hopen op de komst van Sepp van den Berg. Dit onthult clubwatcher Marco Timmer van Voetbal International zondag op X. De Eindhovenaren blijven echter niet eeuwig wachten op de pas 22-jarige verdediger van Liverpool. voegt de PSV-watcher daaraan toe.

Blijft een doorbraak in de onderhandelingen met Liverpool deze week uit, dan schakelt PSV door naar een andere optie voor de positie van centrale verdediger. Van den Berg wordt al weken in verband gebracht met de kampioen uit Eindhoven, maar handtekeningen blijven voorlopig uit.

PSV bood onlangs tussen de twaalf en vijftien miljoen euro op Van den Berg, die bij Liverpool vastligt tot medio 2026. De club van manager Arne Slot verlangt echter minstens twintig miljoen euro voor de uit Zwolle afkomstige verdediger.

Voetbal International meldde afgelopen week dat ook Feyenoord de situatie rondom Van den Berg scherp in de gaten houdt. Journalist Martijn Krabbendam weet dat technisch directeur Dennis te Kloese ‘snel contact gaat opnemen’ met Liverpool om te spreken over een transfer van Van den Berg.

Feyenoord heeft een extra centrale verdediger nodig omdat de club wil voorsorteren op een mogelijk vertrek van Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko. Van den Berg zou inmiddels al bestempeld zijn als topprioriteit.

Teze

Timmer meldt tevens dat PSV nog drie verdedigers wil aantrekken, mocht Jordan Teze op korte termijn alsnog bij AS Monaco tekenen. De rechtsback lijkt dolgraag het avontuur te willen aangaan, maar is voorlopig nog contractspeler van PSV.

Monaco is bereid meer dan tien miljoen euro neer te leggen voor Teze. De verdediger weigerde daarom om nog langer voor PSV uit te komen, maar kwam al snel terug op die beslissing. Teze bood tegenover de gehele selectie zijn excuses aan voor zijn gedrag.

Trainer Peter Bosz nam Teze weer in genade aan, maar zette de rechtsback zaterdag wel op de bank thuis tegen RKC Waalwijk (5-1 winst). Richard Ledezma nam zijn plaats over op de rechtsbackpositie. Teze viel nog wel in, al konden sommige PSV-fans gezien het gefluit dat niet waarderen.

