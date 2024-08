PSV heeft plan B en gaat vol voor verdediger uit Eredivisie als Itakura niet komt

PSV hoopt Ko Itakura vrijdag over te nemen van Borussia Mönchengladbach, zo weet het Eindhovens Dagblad woensdag te melden. De Eindhovenaren hebben al een voorstel ter waarde van 11,5 miljoen euro ingediend bij de Bundesliga-club, maar dat werd afgewezen. Nu moet technisch directeur Earnest Stewart met een flink verbeterd bod komen.

Itakura had een afkoopclausule van vijftien miljoen euro in zijn contract staan, maar die is inmiddels verlopen. Daarom kan Gladbach vragen wat het wil voor zijn verdediger, die vooral om zijn voetballende kwaliteiten wordt gewaardeerd in Eindhoven.

Het eerdere bod van PSV werd resoluut van tafel geveegd door Gladbach, al lijkt PSV de handdoek dus nog niet in de ring te hebben gegooid. Enigszins opmerkelijk, want afgelopen maandag maakte Roland Virkus, sportdirecteur van Borussia Mönchengladbach, namelijk duidelijk dat Itakura helemaal niet te koop is.

"Het verkopen van een verdediger is voor ons op dit moment helemaal niet aan de orde", aldus Virkus tegenover BILD. "Voor ons is het een gesloten boek. We hopen zelf nog een veelzijdige speler aan onze selectie toe te voegen."

Het leek slecht nieuws voor PSV, dat mogelijk in tijdnood komt. Eerder kregen de Eindhovenaren nul op het rekest voor Sepp van den Berg (die ging van Liverpool naar Brentford) en Mikayil Faye (die vertrok van FC Barcelona naar Stade Rennes). Toch wil Stewart nog een laatste poging wagen Itakura in te lijven.

Mocht de Japanner daadwerkelijk onhaalbaar blijken, dan is de kans volgens het Eindhovens Dagblad aanwezig dat PSV zijn pijlen gaat richten op Mees Hilgers van FC Twente.

Momenteel heeft technisch directeur Arnold Bruggink nog geen contact gehad met de leiding van PSV over Hilgers, zo liet hij eerder op de woensdag weten aan journalist Tijmen van Wissing.