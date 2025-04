PSV heeft beet en deelt contract uit tot medio 2029

PSV heeft het contract van Mauro Júnior opengebroken en verlengd, zo maakt de Eindhovense club dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Het contract van de Braziliaan liep af, maar hij blijft dus langer bij PSV. Zijn nieuwe contract loopt tot medio 2029.



"Ik blijft thuis. Ik heb mijn contract verlengd. PSV is niet zomaar een club, maar mijn familie", laat de linkspoot optekenen via de officiële kanalen.



Mauro Júnior was één van de vele spelers bij PSV wiens contract in de zomer zou aflopen. Naast Mauro hoopt de club ook spoedig te verlengen met Ivan Perisic. De Kroaat is al een formele aanbieding gedaan.

Ook Luuk de Jong zit nog altijd met een aflopend contract, evenals Olivier Boscagli en Walter Benítez. Laatstgenoemde twee gaan naar alle waarschijnlijkheid niet verlengen in het Philips Stadion.



Mauro Júnior heeft dat dus wel gedaan. De vleugelverdediger annex middenvelder speelt al sinds 2017 bij PSV, dat hem destijds overnam van Desportivo. De Eindhovenaren leenden hem in 2020 uit aan Heracles Almelo. Sinds zijn terugkeer is hij vaste waarde bij PSV.

Dit seizoen kwam hij 34 keer in actie voor zijn club. Hierin wist hij vier assists af te leveren. Een doelpunt maakte hij in de huidige voetbaljaargang nog niet.