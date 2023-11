PSV heeft ander defensief target op het oog: ‘Logischere naam dan Robinson’

Maandag, 6 november 2023 om 08:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:28

Chris Richards staat op de radar van PSV. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is de naam van de verdediger van Crystal Palace al eerder binnen de club gevallen. Het inlijven van Richards wordt naar verluidt door ingewijden ‘misschien wel logischer geacht’ dan dat van Robinson.

Elfrink noemt als reden dat Richards al gewend is aan het Europese clubvoetbal, terwijl zijn landgenoot Robinson daarin nog alles te bewijzen heeft. Laatstgenoemde speelt momenteel voor Atlanta United en is enkel nog actief geweest in de Verenigde Staten.

Richards werd in de zomer van 2018 door FC Dallas verhuurd aan Bayern München en maakte een half jaar later voor 5,3 miljoen euro de definitieve overstap naar der Rekordmeister. Tot een doorbraak bij Bayern kwam het alleen niet. In totaal speelde Richards drie officiële duels voor de hoofdmacht.

In de zomer van 2022 koos de twaalfvoudig international van de Verenigde Staten eieren voor zijn geld, toen Bayern minimaal 67 miljoen op tafel legde om Matthijs de Ligt van Juventus over te nemen.

Richards vertrok naar Crystal Palace, waar zijn geduld vooralsnog op de proef wordt gesteld. De 23-jarige mandekker kwam tot nog toe tot 16 officiële duels voor the Eagles en moet dit seizoen opnieuw genoegen nemen met een reserverol.

De verwachting van Elfrink is dat PSV zich komende winter niet al te veel zal roeren op de transfermarkt, aangezien er met een korte winterstop van drie weken amper ruimte is om nieuwelingen tijdig in te passen.

De Eindhovenaren kijken nog wel naar een back-up voor Jerdy Schouten en als gezegd naar een extra centrale verdediger. Armel Bella-Kotchap herstelt momenteel van een schouderblessure. Als zijn revalidatie tegenvalt, is er misschien noodzaak om iemand aan te trekken.