Ajax en PSV strijden om de titel: dit is het resterende programma voor beide teams

De spanning in de titelstrijd is om te snijden en in maart lijken er al grote beslissingen te gaan vallen. Ajax staat bovenaan, maar PSV blijft op acht punten achterstand de grote uitdager. De laatste wedstrijden van het seizoen zullen beslissen wie er met de titel vandoor gaat. In dit artikel geven we een overzicht van de resterende duels van beide topclubs.

Het seizoen 2024/2025 lijkt te gaan eindigen met Ajax als kampioen. De Amsterdammers, onder leiding van Francesco Farioli, hebben zich met een voorsprong van acht punten bovenaan weten te nestelen.

Toch blijft het spannend, want PSV heeft met zijn sterke selectie alles in huis om de achterstand in te halen. Ajax heeft nog enkele zware wedstrijden te gaan, maar ook PSV heeft lastige wedstrijden voor de boeg.

Programma van Ajax:

Ajax opent de maand maart met twee cruciale wedstrijden: de thuiswedstrijd tegen AZ en de uitwedstrijd tegen PSV. Met de titelstrijd in zicht, staat de ploeg voor een pittige maand, met twee toppers op het programma.

16 maart, 16:45 uur: Ajax - AZ (Eredivisie)

30 maart, 14:30 uur: PSV - Ajax (Eredivisie)

6 april, 16:45 uur: Ajax - NAC Breda (Eredivisie)

13 april, 16:45 uur: Willem II - Ajax (Eredivisie)

20 april, 12:15 uur: FC Utrecht - Ajax (Eredivisie)

27 april, 14:30 uur: Ajax - Sparta Rotterdam (Eredivisie)

11 mei, 16:45 uur: Ajax - NEC (Eredivisie)

14 mei, 20:00 uur: Groningen - Ajax (Eredivisie)

18 mei, 14:30 uur: Ajax - Twente (Eredivisie)

Programma van PSV:

PSV moet ook blijven vechten om het seizoen succesvol af te sluiten. Nu de Eindhovenaren zijn uitgeschakeld in de Champions League, kan de focus weer vol op de Eredivisie. Het programma van de huidige nummer twee is lastig met onder andere duels tegen Groningen, Twente en Feyenoord.

15 maart, 20:00 uur: RKC Waalwijk - PSV (Eredivisie)

30 maart, 14:30 uur: PSV - Ajax (Eredivisie)

5 april, 20:00 uur: Groningen - PSV (Eredivisie)

12 april, 20:00 uur: PSV - Almere City (Eredivisie)

24 april, 21:00 uur: Twente - PSV (Eredivisie)

3 mei, 21:00 uur: PSV - Fortuna Sittard (Eredivisie)

11 mei, 14:30 uur: Feyenoord - PSV (Eredivisie)

14 mei, 20:00 uur: PSV - Heracles (Eredivisie)

18 mei, 14:30 uur: Sparta Rotterdam - PSV (Eredivisie)

Het duel tussen de twee titelkandidaten op 30 maart kan wel eens de beslissing zijn. Wie haalt de drie punten? Ajax heeft de koppositie stevig in handen, maar PSV zal er alles aan doen om dichterbij te komen.

Wie staat er bovenaan in de Eredivisie?

Ajax staat momenteel bovenaan de Eredivisie.

Hoeveel punten staat PSV achter op Ajax?

PSV staat acht punten achter op Ajax in de Eredivisie.

Wanneer speelt Ajax tegen PSV?