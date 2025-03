Peter Bosz kan zich niet vinden in de kritiek die de laatste tijd klinkt op PSV. De trainer beet voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd tegen Go Ahead Eagles fel van zich af.

PSV verloor midweeks in de TOTO KNVB Beker van Go Ahead (1-2), waarmee de kritiek op Bosz toenam. Zo zou de oefenmeester geen 'plan B' hebben indien plan A niet werkt. "Dit zijn van die clichés...", reageert Bosz geïrriteerd voor de camera van ESPN.

Volgens Bosz zit er wel degelijk veel variatie in zijn tactiek. "Als ik het niet ga zeggen, denk ik dat de helft van de mensen niet eens ziet wat wij veranderd hebben."

"We veranderen bijna elke wedstrijd wat. In de manier waarop we drukzetten, waar we drukzetten, hoe we opbouwen, wie we aan de bal willen brengen. Daar zit constant variatie in", aldus Bosz. "Kijk, ik praat niet in termen van 4-3-3 of 4-4-2, dat soort onzin. Maar goed, de meeste mensen zien dat niet eens."

Als verslaggever Toine van Peperstraten het over de 'houdbaarheid van de selectie' wil hebben, neemt de irritatie van Bosz verder toe. "Nee, daar snap ik niks van. Of ik daar niks van kan maken? Daar wil ik niks van maken. Wat een onzin."

"Op het moment dat je wint, hoor je daar niemand over", aldus Bosz. "Vorig jaar waren er ook jongens die al lang bij de club zaten. Die jongens deden het geweldig. Daarmee hebben we het kampioenschap behaald. Nu zou er opeens een houdbaarheidsdatum op die jongens zitten."

Volgens Bosz is het 'achteraf allemaal zo makkelijk' om kritiek te geven. "Als er niet gewonnen wordt. Waarschijnlijk komt dat ook omdat de meesten niet eens zien wat er misgaat."