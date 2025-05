PSV blijft Ajax op de hielen zitten dankzij hattrick van Perisic

PSV heeft zaterdag in eigen huis weinig te duchten gehad van Fortuna Sittard. De ploeg van Peter Bosz boekte een overtuigende 4-1 zege. Ivan Perisic eiste de hoofdrol op met een hattrick. PSV blijft daardoor in de titelrace met Ajax, dat nu vier punten voorsprong heeft. Volgende week zondag gaat PSV op bezoek bij nummer drie Feyenoord. De Rotterdammers dat vijf punten minder heeft dan de Eindhovenaren.

De openingsfase in het Philips Stadion was nog wat tam, met weinig noemenswaardige momenten. Na een kleine tien minuten gaf Joey Veerman een fraaie steekpass, maar Ledezma kwam net tekort om de bal te controleren. Aan de andere kant was het Kaj Sierhuis die werd bereikt met een diepe bal, maar doelman Benítez was op tijd uit zijn goal om erger te voorkomen.

Het eerste echte gevaar van PSV kwam pas na een kwartier, maar toen was het meteen raak. Guus Til kreeg een schietkans, stuitte nog op Fortuna-doelman Branderhorst, maar de rebound viel voor de voeten van Ivan Perisic: 1-0. De VAR keek nog even naar mogelijk buitenspel van Luuk de Jong, maar die bleek geen overtreding te maken.

Na de openingsgoal drukte PSV stevig door. Mauro Júnior mikte eerst nog ruim over, maar probeerde het niet veel later opnieuw, dit keer tussen de palen, al was zijn inzet te slap. Een vrije trap van Veerman bereikte vervolgens verdediger Flamingo, maar die kopte hopeloos naast.

Aan de overkant probeerde Fosso het namens Fortuna van grote afstand, maar zijn schot verdween hoog over. PSV bleef ondertussen de betere ploeg en kreeg loon naar werken. Een voorzet werd compleet verkeerd verwerkt door de Fortuna-defensie, waarna de bal via Fosso voor de voeten van Perisic belandde. De Kroaat aarzelde niet en tekende voor zijn tweede treffer van de avond: 2-0.

Na rust bracht Fortuna-trainer Danny Buijs twee verse krachten, maar aan het spelbeeld veranderde weinig. PSV bleef de bovenliggende partij. Noa Lang mikte net na de hervatting in het zijnet en Luuk de Jong probeerde het met een achterwaartse hakbal, zonder succes. Even later was De Jong dichter bij een goal, maar zijn kopbal spatte uiteen op de lat.

In de 57e minuut viel de derde treffer alsnog. Guus Til leverde een strakke voorzet af op Noa Lang, die simpel binnen kon tikken: 3-0. PSV kreeg daarna nog kansen om de score verder op te voeren, maar Veerman schoof de bal naast nadat keeper Branderhorst uit positie was.

Fortuna deed in de 64e minuut wat terug. Een schitterende steekpass van Van Ottele zette invaller Jasper Dahlhaus oog in oog met Benítez. De aanvaller bleef koel en schoof de 3-1 binnen. Lang konden de Limburgers daar echter niet van genieten. Tien minuten later was het opnieuw raak voor PSV. Til bediende Luuk de Jong, die de bal slim liet lopen voor Ivan Perisic. De routinier stond volledig vrij en completeerde zijn hattrick met een droog schot: 4-1.