PSV bereikt akkoord en gaat aflopend contract met meerdere jaren verlengen

Wessel Kuhn (18) gaat zijn aflopende verbintenis bij PSV verlengen, zo meldt clubwatcher Rik Elfrink donderdag namens het Eindhovens Dagblad. De linksbenige verdediger uit Helmond debuteerde in het huidige seizoen bij de regerend landskampioen.

Kuhn is aanvoerder bij Jong PSV en jeugdinternational van Nederland Onder 19. Club en speler hebben een mondelinge deal om zijn aflopende contract met meerdere jaren te verlengen.

Met de contractverlenging spreekt PSV vertrouwen uit in Kuhn, die momenteel herstellende is van een zware knieblessure. De verwachting is dat hij pas in de loop van de komende voorbereiding weer op het veld staat.

Elfrink verwacht dat PSV de contractverlenging pas in die periode wereldkundig maakt. Kuhn speelde tot dusver drie officiële wedstrijden namens de hoofdmacht.

Kuhn maakte zijn debuut namens PSV in de Champions League. Tegen Rode Ster Belgrado (2-3 winst) kwam de Brabander een kwartier voor tijd binnen de lijnen.

Vervolgens viel Kuhn ook in tijdens het Eredivisie-duel met Willem II (1-1) en tijdens de kwartfinale van de KNVB beker tegen Feyenoord (2-0 winst).

Komende zomer sluit Kuhn in eerste instantie aan bij Jong PSV, dat met Alfons Groenendijk de trainer ziet vertrekken. Mogelijk neemt voormalig international Kevin Hofland het stokje van hem over.