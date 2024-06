Proflicentie Vitesse wordt komende maandag ingetrokken

Het doek gaat definitief vallen voor Vitesse. Voetbal International weet te melden dat de licentiecommissie van de KNVB maandag bijeenkomt. Het zal daarbij gaan om een besluit tot intrekking van de proflicentie.

Vitesse had tot afgelopen maandag om een sluitende begroting in te leveren bij de KNVB, maar slaagde daar niet in. Daarnaast hebben de Arnhemmers nog altijd geen bankrekening en accountant.

Dinsdag werd bekend dat een Nederlandse partij al dreigde af te haken om de club over te nemen. Daarvoor zag ook een Amerikaanse partij af van overname van de club. Vitesse dacht uiteindelijk uiteindelijk een combinatie van twee partijen te hebben gestrikt voor een overname, maar dat ketste af omdat zij er niet uitkwamen met de grootste schuldeiser, Coley Parry.

