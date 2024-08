Pover Ajax komt amper tot kansen en verliest in blessuretijd van NAC Breda

Ajax heeft zondag zijn eerste Eredivisie-nederlaag van het seizoen geleden. De ploeg van trainer Francesco Farioli had het in Breda lastig met NAC, dat standhield en een gelijkspel uit het vuur leek te slepen. Het werd nog een stuk mooier voor NAC, toen Jan Van den Bergh in blessuretijd de winnende tegen de touwen kopte: 2-1. Matthew Garbett en Jorrel Hato scoorden eerder in de tweede helft. Voor NAC betekent het zijn eerste zege dit seizoen.

NAC-trainer Carl Hoefkens besloot een vijfmansdefensie op te stellen. Cherrion Valerius was de vervanger van Enes Mahmutovic, die afgelopen week tegen FC Groningen een directe rode kaart pakte. Aan de kant van Ajax waren er liefst acht wijzigingen in de opstelling ten opzichte van de Europa League-wedstrijd tegen Panathinaikos afgelopen donderdag. Alleen Remko Pasveer, Josip Sutalo en Hato behielden hun basisplaats. Brian Brobbey en Bertrand Traoré stonden voor het eerst dit seizoen in de basis. Zij vormden de aanval met Mika Godts.

Ajax was de bovenliggende partij in de openingsfase en had al binnen enkele minuten op voorsprong kunnen komen. Een diepe bal belandde bij Branco van den Boomen, die terugkopte op Brobbey. De spits probeerde het uit een ietwat lastige hoek en omdat zijn schot weinig overtuigend was, kon Daniel Bielica simpel redden. De NAC-goalie moest zich even later strekken om een vrije trap van Van den Boomen naast te tikken, al leek het erop dat de inzet van de Ajacied hoe dan ook net naast zou zijn gegaan.

Ajax genoot het balbezit, al gaf het inzakkende en op de counter loerende NAC daar ook de gelegenheid toe. Ajax probeerde vooral Brobbey te vinden, maar de spits had het lastig met de Bredase verdediging en kreeg weinig steun van zijn ploeggenoten. NAC moest het hebben van een van de spaarzame dode spelmomenten. Zo belandde een mislukte omhaal van Elías Már Ómarsson voor de voeten van Jan Van den Bergh, die, in buitenspelpositie, onder druk van de Ajax-verdediging in het zijnet schoot.

Een kwartier na rust kwam NAC vrij plotseling op voorsprong. Godts leed slordig balverlies, waardoor Max Balard kon overnemen. De Australiër opende naar de andere kant richting Ómarsson, die op zijn beurt meegaf aan Garbett. De Nieuw-Zeelander stond oog in oog met Pasveer en liet de routinier van Ajax kansloos: 1-0. De organisatie van de Amsterdammers stond niet goed en mogelijk had dat te maken met entree van Steven Berghuis, Kian Fitz-Jim en Kenneth Taylor, die pas enkele minuten in het veld stonden.

Ajax toonde direct en logischerwijs meer urgentie. Het leidde tot een goede actie van Fitz-Jim aan de linkerkant, waar hij tot een voorzet op Hato kwam. De verdediger schoot over. De Amsterdammers bleven drukken en de gewenste snelle treffer kwam er. Berghuis schilderde een hoekschop op het hoofd van Hato, die overtuigende raak kopte: 1-1. Enkele minuten later wisselden beide ploegen. Bij Ajax werd Brobbey afgelost door Chuba Akpom, bij NAC maakte Raul Paula zijn debuut.

Ajax slaagde er niet direct in om door te drukken. Farioli besloot een kwartier voor tijd zijn vijfde en laatste wissel op te maken aan Steven Bergwijn, die Godts afloste. Het was Gaaei die vlak daarna voor gevaar zorgde. Het lage afstandsschot van de Deen vloog niet ver naast. Ajax verscheen regelmatig gevaarlijk voor het doel van NAC, maar de écht grote kansen bleven uit. Sterker nog: in blessuretijd greep NAC de voorsprong. Van den Bergh troefde Gaaei af en kopte bij de tweede paal raak: 2-1.