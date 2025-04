Plannen Lukaku onthuld: Napoli-spits wil jaar voor aflopen contract veranderen van club

Romelu Lukaku staat tot medio 2027 onder contract bij Napoli, maar weet al precies waar hij zijn carrière in 2026 wil vervolgen. Volgens Het Nieuwsblad heeft de spits in zijn omgeving laten vallen dat hij na het WK van volgend jaar terug wil keren bij Anderlecht, de club waar hij zijn carrière begon.

"De vraag is niet óf het gebeurt, maar wanneer", schrijft Het Nieuwsblad, dat zijn informatie 'via via' heeft binnengekregen. Lukaku begon zijn inmiddels glansrijke loopbaan bij Anderlecht, waar hij in de jeugd al opviel door de enorme fysieke verschillen met zijn leeftijdsgenoten.

Na 98 wedstrijden in het eerste elftal van Paars Wit trok de nu 31-jarige Lukaku in 2011 naar Chelsea. De 122-voudig Rode Duivel (88 goals) kwam nadien uit voor clubs als Manchester United, Inter, opnieuw Chelsea en AS Roma.

Sinds het begin van dit seizoen speelt Lukaku voor Napoli, dat met Inter strijdt om de Italiaanse titelstrijd. Lukaku heeft met 11 goals en 8 assists in 28 competitiewedstrijden een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de huidige tweede plaats van Napoli, dat drie punten minder heeft dan de koploper uit Milaan.

Na het WK 2026 is Lukaku 33 jaar en dat acht hij een mooie leeftijd om terug te keren bij Anderlecht. De spits met Congolese roots is ook de afgelopen jaren geen onbekende op het terrein van Anderlecht.

Zijn oudste zoon Romeo voetbalt momenteel in de jeugdopleiding van de Brusselse topclub, wat een terugkeer in de Belgische hoofdstad zou kunnen vergemakkelijken. Als Lukaku zijn plannen volgend jaar doorzet, zal Anderlecht gezien het doorlopende contract wel moeten hopen dat Napoli niet al te hoog in de boom gaat zitten.

“Het zal gebeuren", doelde Lukaku eerder op een rentree bij Anderlecht. "Eerder dan iedereen denkt. En op een zo goed mogelijke manier. Niet als ik een versleten speler ben.”