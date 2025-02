Pijnlijk: het Algemeen Dagblad gaat uitspraken van Mikos Gouka over Feyenoord rectificeren

Het Algemeen Dagblad gaat een uitspraak van Feyenoord-watcher Mikos Gouka rectificeren, zo meldt de Rotterdamse club maandagavond op de officiële kanalen.

Gouka beweerde vorige week in de voetbalpodcast van de krant dat Sjaak Troost, lid van de Raad van Commissarissen van de club, banden heeft met de broer van Marino Pusic.

Daarna zei de Feyenoord-watcher dat de club op die manier niet op zoek moest gaan naar een nieuwe hoofdtrainer. Daags na de podcast werd al bekend dat Troost dreigde met aangifte tegen het medium.

“Mede door dit huidige conflict gaan er nu stemmen op dat het contract tussen Feyenoord en het Algemeen Dagblad voortijdig ontbonden zal worden”, zo klonk het bovendien.’

Gouka gaat zijn woorden dus alsnog terugnemen. Dinsdag zal hij in de AD Voetbalpodcast zijn woorden rectificeren. Rechtsmaatregelen gaan er dus niet genomen worden door Troost.

Onlangs haalde ook columnist Wessel Penning in het AD uit naar Troost. Penning is onder meer woest over het feit dat Troost onlangs voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bayern München (3-0 winst) zou hebben geroepen dat Priske ongeacht het resultaat zou worden ontslagen.



De columnist en Feyenoord-supporter is er klaar mee. “Deze Sjaak is de jongste telg uit de dynastie der intriganten die ons supporters een halve eeuw lang zoveel onnodige tegenslagen heeft bezorgd. Het is tijd dat het stopt. Laten we luidkeels duidelijk maken dat we het niet meer pikken. Wegwezen!”, zo schreef hij.