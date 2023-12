Pijnlijk advies voor Mislintat-aankoop: ‘Moet lekker in Jong Ajax gaan spelen’

Anton Gaaei is nog niet klaar voor een rol in de hoofdmacht van Ajax, zo oordeelt analist Kees Luijckx vrijdagavond in Voetbalpraat op ESPN. Volgens de voormalig verdediger moeten de Amsterdammers de 21-jarige Gaaei voorlopig opstellen in Jong Ajax. Luijckx denkt dat het goed is voor de jonge Deen om hem even in de luwte te houden na een teleurstellend begin van zijn dienstverband in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax speelt zaterdagavond om 18:45 uur in eigen huis tegen directe concurrent Sparta Rotterdam. Luijckx ziet dat er nog veel moet gebeuren bij het elftal van trainer John van 't Schip, maar denkt wel dat de Nederlandse recordkampioen de Kasteelheren kan verslaan. “Ajax heeft natuurlijk nog steeds veel meer individuele kwaliteiten dan Sparta. Daarnaast vind ik dat Ajax steeds beter op elkaar in gespeeld raakt.”

Volgens Luijckx is het belangrijk dat Josip Sutalo weer terug is na een korte periode waarin hij geblesseerd was. De Kroaat moest de duels met Vitesse (5-0 winst) en Olympique Marseille (4-3 nederlaag) laten schieten. “Daardoor kan Ajax gewoon een fatsoenlijke rechtsback opstellen”, doelt de analist op Devyne Rensch, die bij afwezigheid van Sutalo centraal achterin speelde.

Waar Luijckx fan is van Sutalo, is hij minder te spreken over Gaaei. “Die is er gewoon niet klaar voor. Hij moet lekker in Jong Ajax gaan spelen. Dat is niet om hem nu een schop onder zijn kont te geven, maar even een stapje terug in een rustige omgeving.” Luijckx is overigens niet van mening dat Gaaei helemaal niets heeft laten zien sinds zijn komst van Viborg FF.

“Hij heeft echt wel aangetoond dat hij wat kan”, vervolgt Luijckx zijn betoog. “Maar Ajax 1 moet nu echt een beetje stabiele jongens hebben.” De oud-verdediger van onder meer AZ en NAC Breda verwacht hoe dan ook dat Ajax van Sparta gaat winnen. “Ajax heeft de lijn omhoog echt wel ingezet.”

De inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat betaalde afgelopen zomer liefst 4,5 miljoen euro om Gaaei los te weken bij Viborg. De achtvoudig international van Denemarken Onder 21 tekende in de Johan Cruijff ArenA tot medio 2028. Met name in de historische verloren Klassieker tegen Feyenoord (0-4) liet Gaaei een erbarmelijke indruk achter. De reeds vertrokken hoofdtrainer Maurice Steijn wisselde de zomeraankoop al na 31 minuten.

Gaaei speelde tot dusver 997 minuten voor Ajax, verdeeld over 15 optredens. Hoewel hij regelmatig complimenten krijgt over zijn offensieve drift, wist de vleugelverdediger nog geen enkele bijdrage te leveren aan doelpunten. Begin oktober speelde Gaaei eenmalig mee bij Jong Ajax, dat thuis met 3-0 won van VVV-Venlo. Luijckx is van mening dat hij vaker moet meespelen bij het beloftenelftal.

